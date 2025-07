C’erano oggetti del 1975 all’interno di quella che la World Record Academy definì la “capsula del tempo più grande del mondo”.

Immaginate di rinchiudere dentro una capsula gli oggetti dell’era contemporanea e di aprire la stessa capsula cinquant’anni dopo. È ciò che è successo in Nebraska (Usa), dove i tesori del 1975, sigillati all’interno di quella che la World Record Academy un tempo definì la “capsula del tempo più grande del mondo”, sono stati mostrati venerdì durante una cerimonia ufficiale. Migliaia di lettere, oggetti domestici, opere d’arte, un fantastico abito verde acqua e persino una Chevy Vega gialla erano stati conservati all’interno della capsula, un portale verso un’altra epoca, chiuso per mezzo secolo.

Cosa c’era all’interno della capsula

“Mio padre, Harold Davisson, voleva che i suoi nipoti ricordassero la vita nel 1975. Era un grande sostenitore della vita. Faceva tutto in grande”, ha spiegato Trish Davisson Johnson alla NBC. All’epoca, sigillare gli oggetti era un’impresa da non poco. Fisher racconta che suo padre aveva creato un sistema di ventilazione per impedire l’ingresso dell’umidità nella capsula. Nel 1983, dopo aver appreso dalla World Record Academy di aver perso il record mondiale, la famiglia aggiunse una piramide in cima alla capsula per riconquistare il titolo. “C’erano lettere e pacchi, fra le altre cose”, ha aggiunto Davisson. All’interno, alcuni oggetti si sono mantenuti meglio di altri.

Anche un’auto e una moto

“Molti degli imballaggi avvolti nella plastica sono ancora integri, ma abbiamo uno strato di muffa sulla superficie esterna di carta e cartone. Direi che circa l’80% delle persone riuscirà a riavere indietro i propri articoli, mentre il 20% rimarrà deluso”, ha detto Davisson. Stephanie Fisher è partita dal Colorado con i suoi genitori per recuperare gli oggetti lasciati nel 1975, una cassetta contenente registrazioni vocali inviate dai membri della sua famiglia. “I miei genitori non pensavano che sarebbero stati qui 50 anni dopo per recuperarli con noi. Quindi è davvero speciale sapere che le loro voci sono lì dentro, che non sentivo da molto tempo”, ha detto Fisher, piena di emozione.

