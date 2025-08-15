Tutta la bellezza dell’Italia ripresa dagli astronauti. Una visione privilegiata dallo spazio: il filmato in alta definizione è magnifico

Un filmato che lascia senza parole: tutta la bellezza della nostra Italia ripresa dallo spazio dagli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il Bel Paese ripreso in tutto il suo splendore! In particolare è stato girato con una telecamera RED Dragon a bordo della ISS dall’astronauta dell’ESA Paolo Nespoli il 29 agosto 2017, il video mostra in tempo reale mentre la ISS sorvola l’Italia.

Qualche info sul nostro Pianeta

Il nostro pianeta è il terzo in ordine di distanza dal Sole ed il quinto più grande del sistema solare. E’ l’unico mondo con acqua liquida sulla superficie oltre che l’unico dove è presente vita (ad oggi conosciuta). La Terra è leggermente più grande del vicino Venere ed è la più grande dei quattro pianeti (tutti fatti di roccia e metallo) del sistema solare interno. I pianeti, tranne la Terra, prendono il nome da divinità greche e romane. Tuttavia, Terra è una parola germanica, che significa semplicemente “il terreno” (ha almeno 1.000 anni). I vasti oceani sono stati una “culla” per lo sviluppo della vita circa 3,8 miliardi di anni fa.

Con un raggio di 6.371 chilometri, la Terra è il più grande dei pianeti terrestri ed il quinto più grande in assoluto del sistema solare. La Terra è esattamente ad un’unità astronomica (150 milioni di chilometri) dal Sole e questa unità è definita proprio come la distanza Terra-Sole. Ci vogliono circa otto minuti affinché la luce del Sole, viaggiando a circa 300.000 km/s, raggiunga il nostro pianeta. Quando il sistema solare si stabilì nella sua configurazione attuale, circa 4,5 miliardi di anni fa, la Terra si formò grazie alla gravità che aggregò gas e polvere. Come gli altri pianeti terrestri, il nostro pianeta ha un nucleo centrale, un mantello roccioso e una solida crosta.

