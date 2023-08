Dalla Sicilia, passando l’Etna e la Calabria, fino ad arrivare alla Puglia. Questo video ripreso dallo spazio dalla Stazione Spaziale Internazionale è straordinario!

Spesso e volentieri ci si imbatte in domande del tipo :” In Africa non c’è acqua potabile e noi la cerchiamo su Marte buttando miliardi di euro?”. La risposta è molto semplice e non c’è bisogno di chissà quale ricerca per averla. Un esempio su tutti è la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) che orbita a 400 km di altezza intorno alla Terra ad una velocità di 27.000 km/h: gli astronauti vivono e lavorano nella ISS per svariati mesi prima di tornare a casa. Non è un albergo o un posto dove scattare fotografie: è un gigantesco laboratorio dove vengono effettuati esperimenti per la ricerca medica, per le nuove energie rinnovabili, per il decisivo monitoraggio del cambiamento climatico e tanto altro ancora. E’ da sottolineare anche una fondamentale cooperazione internazionale durante la costruzione e nel mantenimento odierno. Gli astronauti ci regalano anche immagini pazzesche, come questo. Dalla Sicilia, passando l’Etna e la Calabria, fino ad arrivare alla Puglia. Questo video ripreso dallo spazio dalla Stazione Spaziale Internazionale è straordinario! Guarda il video (metti mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube, grazie):

Ma perché vengono sperimentate tali tecnologie lassù?

Perché c’è bisogno della microgravità e lo spazio evidentemente è il posto ideale. Certo le foto della Terra sono impressionanti ed esiste una cupola apposita: per gli astronauti è il momento di svago. Qual è il costo di questa meraviglia? Per ogni cittadino europeo costa 1 euro all’anno: pensate che vengono spesi per la cartomanzia soltanto in Italia circa 8 miliardi di euro all’anno! Ci sarebbe tanto ancora da scrivere ma credo che questo basti a fugare ogni minimo dubbio sull’importanza della ricerca spaziale.

Da sempre Passione Astronomia prova a costruire, attraverso la divulgazione scientifica, una comunità di persone più informate e consapevoli. È anche il motivo per cui molte persone come te si sono abbonate a Passione Astronomia e ne diventano ogni giorno parte integrante. Più siamo e meglio stiamo, e per questo invitiamo anche te a prenderlo in considerazione e diventare membro: il tuo supporto ci aiuta a portare avanti il nostro progetto.