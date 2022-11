Il Mauna Loa, il vulcano attivo più grande del mondo, è tornato ad eruttare per la prima volta dal 1984. Ecco cosa sta succedendo.

Sono trascorsi quarant’anni dall’ultima grande eruzione del vulcano attivo più grande del mondo, il Mauna Loa delle Hawaii. L’eruzione – spiegano le autorità – è cominciata nella notte fra domenica 27 e lunedì 28 novembre 2022. Al momento la lava non minaccia gli insediamenti umani di Big Island, l’isola più grande dell’arcipelago delle Hawaii.

Gli aggiornamenti sull’eruzione del Mauna Loa, man mano che arrivano

L’eruzione, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe iniziata già domenica sera intorno alle 23:30 locali a Moku’āweoweo, la caldera sommitale del Mauna Loa. Il vulcano occupa più della metà della superficie di Big Island, misura 4.169 metri sopra il livello del mare e la sua ultima eruzione risale addirittura al 1984, quando le colate di lava interessarono un raggio di ben 8 km attorno al vulcano.

Tra l’altro, come scrive la CNN, il vulcano era già in una sorta di stato di agitazione da qualche giorno a questa parte. Gli esperti hanno rilevato un’intensa attività sismica in aumento nell’ultimo periodo nelle Hawaii. Quest’estate, pensate, ci furono un picco di 10-20 mini-terremoti ogni giorno, nell’area che circonda il vulcano.

Questo ha spinto il Parco Nazionale delle Hawaii a chiudere i battenti ai visitatori già a partire dal mese di ottobre. Ricordiamo, infatti, che è possibile, di norma, salire fino in cima alla vetta del Mauna Loa e fare una visita al famoso osservatorio astronomico delle Hawaii. Continueremo ad aggiornarvi sulla situazione sui canali ufficiali di Passione Astronomia.

Riferimenti: CNN

Le prime foto dal Mauna Loa. Credit: USGS

