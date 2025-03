La sommità della pagoda Shwe Sar Yan in Myanmar, a sud-est di Mandalay, è crollata a causa del terremoto. Si possono udire le urla e gli schiamazzi mentre una parte dell’edificio crolla al suolo.

Un terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito nel primo pomeriggio di venerdì la zona a nord-ovest della città di Sagaing, nel Myanmar centrale, seguito pochi minuti dopo da una scossa di assestamento di magnitudo 6,7. Il bilancio delle vittime ha superato quota 1.000, mentre i soccorritori scavano tra le macerie degli edifici crollati nella disperata ricerca di sopravvissuti. Il terremoto, definito il più potente della storia del Myanmar, ha distrutto edifici, abbattuto ponti e danneggiato strade in molte zone del Paese, con gravi danni segnalati nella seconda città più grande, Mandalay.

Il video del crollo della pagoda buddista

Secondo i geologi statunitensi, si è trattato del terremoto più forte che abbia colpito il Myanmar in oltre un secolo. Le scosse sono state tali da danneggiare gravemente gli edifici di Bangkok, in Thailandia, a centinaia di chilometri di distanza dall’epicentro. I soccorritori della capitale thailandese hanno lavorato tutta la notte alla ricerca degli operai rimasti intrappolati nel crollo di un grattacielo di 30 piani in costruzione, ridotto in pochi secondi a un cumulo di macerie e lamiere dalla forza delle scosse.

Gli aiuti da tutto il mondo

Il capo del governo Min Aung Hlaing ha lanciato un appello a tutto il mondo per gli aiuti. Un team di 37 membri della provincia cinese dello Yunnan ha raggiunto la città di Yangon questa mattina con rilevatori di terremoti, droni e altre forniture. Il ministero delle emergenze russo ha inviato due aerei con a bordo 120 soccorritori e forniture, secondo un rapporto dell’agenzia di stampa statale russa Tass. L’India ha inviato una squadra di ricerca e soccorso e una squadra medica, nonché provviste, mentre il ministero degli esteri della Malesia ha affermato che il paese avrebbe inviato 50 persone domenica per aiutare a identificare e fornire aiuti alle aree più colpite.

Il ruolo dell’Onu e i tagli dell’amministrazione Trump

Le Nazioni Unite hanno stanziato 5 milioni di dollari per avviare gli sforzi di soccorso. Il presidente Donald Trump ha affermato venerdì che gli Stati Uniti avrebbero aiutato, ma alcuni esperti erano preoccupati per questo sforzo dati i profondi tagli della sua amministrazione all’assistenza estera. I tagli dell’amministrazione Trump all’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale hanno già costretto le Nazioni Unite e l’organizzazione non governativa a tagliare molti programmi in Myanmar. L’India, la Francia e l’Unione Europea si sono offerte di fornire assistenza, mentre l’OMS ha affermato che si sta mobilitando per preparare forniture per i feriti.

