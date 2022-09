Un astronauta a bordo della Iss ha fotografato il vero “Monte Fato” del “Signore degli anelli”, che si trova in Nuova Zelanda.

Pochi sanno che il mitico “Monte Fato” de “Il Signore degli anelli” esiste davvero e si trova in Nuova Zelanda. In particolare, questo enorme vulcano si trova al centro del Parco Nazionale di Tongariro, dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco. Altre zone del parco sono state usate per ritrarre il malvagio regno di Mordor nell’adattamento cinematografico dell’epopea di JRR Tolkien.

Il vero “Monte Fato” esiste davvero e si trova in Nuova Zelanda. Credit: NASA

Il “Monte Fato” esiste davvero e si trova in Nuova Zelanda

Un astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ha scattato una meravigliosa foto del lago termale in cima alla montagna. Il monte in realtà si chiama Ruapehu ed è il vulcano più grande della Nuova Zelanda. L’immagine è stata scattata il 23 settembre mentre la Iss passava proprio sopra il vulcano.

Il lago idrotermale sulla sommità del monte Ruapehu, noto come Crater Lake, si trova fra le tre vette principali della montagna, la più alta delle quali raggiunge i 2.797 metri sopra il livello del mare. Una vera e propria camera magmatica nelle profondità del vulcano riscalda questo lago e, di conseguenza, la temperatura dell’acqua oscilla fra i 15 e i 45 gradi Celsius. Il lago è anche molto acido, con un pH inferiore a 1 a causa della gran quantità di gas vulcanici che si dissolvono nell’acqua.

Riferimenti: Space.com

