Pochi, forse, sanno che l’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, seleziona regolarmente la miglior foto del mese del telescopio spaziale James Webb. Stavolta la scelta è caduta su uno scatto davvero particolare: la fusione di una coppia di galassie ZW II 96, che si trovano nella costellazione del Delfino, a circa 500 milioni di anni luce dal nostro pianeta.

La fusione di galassie fotografata dal telescopio spaziale James Webb. Credit: NASA

La spettacolare fusione di galassie fotografata dal JWST

Oltre al turbinio delle due galassie che si fondono, l’immagine è punteggiata da una serie di galassie sullo sfondo. Da notare le due galassie in primo piano in procinto di fondersi: la loro forma è caotica e disturbata dalla gravità. Ben visibili anche i nuclei luminosi delle due galassie, collegati da filamenti in cui si stanno formando nuove stelle. Sono queste regioni ad aver reso II ZW 96 un obiettivo così allettante per il James Webb: la coppia di galassie è particolarmente luminosa a lunghezze d’onda infrarosse, proprio grazie alla presenza di questa intensa formazione stellare.

Webb ha catturato questa coppia di galassie grazie ai suoi sofisticati strumenti, come la NIRCam (la fotocamera che guarda nel vicino infrarosso) e MIRI, lo strumento che invece osserva nel medio infrarosso. Non ci resta che continuare ad esplorare l’universo con questo potentissimo telescopio, in attesa di saperne di più sulla formazione stellare e la fusione di galassie. Continuate a seguirci su Passione Astronomia per restare sempre aggiornati sulle nuove foto dallo spazio del mitico James Webb Space Telescope!

