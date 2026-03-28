Nel 1705 Edmond Halley scrisse che una cometa sarebbe tornata nel 1758, ma lui morì nel 1742. La cometa tornò la notte di Natale del 1758, esattamente come aveva detto.

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Nell’autunno del 1682, Edmond Halley osservò una cometa e ne registrò la traiettoria. Era già l’uomo che aveva convinto Newton a pubblicare i Principia Mathematica, pagando di tasca propria la stampa perché Newton non aveva i fondi. Da allora continuava a usare le leggi di Newton su problemi che a Newton stesso non interessavano più. La cometa del 1682 era uno di questi problemi.

Nel 1705, confrontando le orbite di 24 comete storiche, Halley trovò che tre di esse, osservate nel 1531, nel 1607 e nel 1682, avevano elementi orbitali quasi identici. La conclusione era che non fossero tre comete diverse ma la stessa, che tornava ogni 75 o 76 anni. Pubblicò il risultato scrivendo che la cometa sarebbe tornata nel 1758, e aggiunse che se la previsione si fosse rivelata corretta, i posteri avrebbero dovuto ricordare che fosse stato un inglese a farla. All’epoca aveva 49 anni e sapeva benissimo che non avrebbe visto il 1758.

La notte di Natale del 1758

Halley morì il 14 gennaio 1742 a Greenwich, a 85 anni. La notte di Natale del 1758, un agricoltore e astronomo dilettante tedesco di nome Johann Georg Palitzsch la individuò nel cielo. Il 13 marzo 1759 attraversò il perielio, con un ritardo che il matematico Alexis Clairaut aveva già previsto tenendo conto di Giove e Saturno, con un errore di circa un mese. Da allora porta il nome di Halley. Quello che però rende questa storia diversa da altri riconoscimenti postumi nella scienza è la qualità della previsione. Halley aveva scritto 1758, e la cometa era arrivata nel 1758.

La Cometa di Halley

Nella storia della scienza, quasi tutto viene scritto per i contemporanei. Halley scrisse quella previsione sapendo che si rivolgeva a qualcuno che nel 1705 non era ancora nato, e documentò consapevolmente quella distanza invece di ignorarla. È una delle poche volte in cui un ricercatore ha messo per iscritto sia il risultato che il fatto di non poterlo vedere. La cometa di Halley tornerà nel 2061, e chiunque oggi abbia meno di 35 anni potrebbe vederla.

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