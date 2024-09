Uno nuovo studio sui materiali argillosi presenti su Marte potrebbe fare luce sulla scomparsa dell’atmosfera.

Anni fa, nella sua giovinezza, Marte appariva molto simile alla Terra. Era un pianeta caldo con laghi, fiumi e vasti mari. Aveva un’atmosfera densa con nuvole e pioggia. Una delle principali differenze è che la sua atmosfera era ricca di anidride carbonica invece che di ossigeno. Poi, circa 3,5 miliardi di anni fa, gran parte dell’atmosfera scomparve e non abbiamo capito come. Un nuovo studio su Science Advances suggerisce che le acque di Marte potrebbero essere state la chiave e che gran parte dell’antica atmosfera potrebbe essere intrappolata nell’argilla sotto la superficie del Pianeta Rosso.

Anidride carbonica intrappolata

I processi che hanno catturato l’atmosfera marziana. Credit: Murray & Jagoutz

Gli autori hanno incentrato il loro articolo su un minerale argilloso noto come smectite. Sulla Terra la smectite viene prodotta tramite attività tettonica. Quando le placche tettoniche si sollevano, possono trascinare materiale dal mantello alla superficie, parte del quale è questo tipo di argilla. Una caratteristica della smectite è che è piena di piccole pieghe e questi angoli e fessure possono intrappolare l’anidride carbonica per miliardi di anni.

In uno studio precedente, il team ha dimostrato come la smectite sulla Terra abbia contribuito a impedire che il nostro mondo diventasse un pianeta serra, estraendo l’anidride carbonica dalla nostra atmosfera primordiale. È un processo che continua ancora oggi. Marte non subisce attività tettonica, ma la smectite può essere trovata ovunque su Marte e gli autori si sono chiesti se potesse risolvere il mistero dell’atmosfera marziana.

La sfida era capire come si fosse formata così tanta smectite su Marte. Invece di sollevare le placche tettoniche, si tratta di una serie di reazioni chimiche. Gli autori suggeriscono che l’acqua su Marte sia filtrata attraverso l’olivina, un silicato di ferro e magnesio comune sulla Terra, su Marte e persino sugli asteroidi. Il ferro nell’olivina si sarebbe legato all’ossigeno dell’acqua e avrebbe rilasciato idrogeno.

Questo idrogeno avrebbe poi reagito con l’anidride carbonica per formare metano. Nel tempo questo processo avrebbe trasformato l’olivina in smectite, che avrebbe intrappolato il metano e l’anidride carbonica. Sulla base dei loro calcoli, il team sostiene che l’80% dell’antica atmosfera è ora intrappolata nell’argilla marziana, lasciando fuori soltanto la sottile atmosfera che vediamo oggi.

Un sottosuolo ricco di elementi

Un’illustrazione che confronta il Marte moderno (sinistra) con il Marte primitivo (destra). Credit: NASA Goddard Space Flight Center

Se questo modello è vero, potrebbe essere una manna per i futuri esploratori marziani. Non solo ci sarà molta acqua sotto la superficie, ma ci saranno anche grandi quantità di metano. La soluzione ai problemi di acqua e carburante potrebbe essere proprio sotto i piedi di quei primi esploratori, intrappolata negli angoli e nelle fessure dell’argilla comune.

