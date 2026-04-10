Le foto della Luna sono belle, ma la NASA si sta smontando da sola

Mentre Artemis II girava intorno alla Luna, l’amministrazione Trump ha proposto un taglio del 47% al budget della scienza NASA. Oltre 10.000 ricercatori con dottorato hanno già lasciato il governo.

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Il 6 aprile 2026 l’equipaggio di Artemis II ha trasmesso immagini della Terra che hanno fatto il giro del mondo. La gente si è emozionata, nel frattempo però, Kate Marvel, che fino a due settimane prima lavorava al Goddard Institute for Space Studies della NASA, ha scritto sul New York Times che quelle foto sono solo facciata. Dietro, dice, l’agenzia è nel caos. Tagli di budget, interferenze politiche, e una sistematica epurazione degli scienziati del clima.

Marvel se n’è andata perché, scrive nella lettera di dimissioni, voleva “dire la verità” e “parlare pubblicamente di tutto ciò che sa”. Racconta che l’amministrazione Trump ha messo nel mirino chiunque studiasse i cambiamenti climatici, perché l’obiettivo è proteggere l’industria del petrolio e del gas. “Entro marzo il caos era costante e gli attacchi al nostro lavoro si intensificavano. Ho capito che era ora di andarmene.” ha poi dichiarato.

Kate Marvel, climatologa ed ex ricercatrice NASA. Crediti: The New York Times.

Tagli illegali e un esodo da 10.000 dottorati

Nel 2025 la NASA ha iniziato ad applicare la proposta di budget 2026 di Trump prima ancora che il Congresso la approvasse. Un rapporto del Senato ha definito la cosa illegale. Alla fine il Congresso ha lasciato il budget invariato, ma il danno era fatto: la campagna di negazione del clima aveva già spinto via oltre 10.000 scienziati con dottorato dall’intero governo federale.

La scorsa settimana, due giorni dopo il lancio di Artemis II, la Casa Bianca ha presentato la proposta di budget 2027 per la NASA. Taglio del 47% alla direzione scientifica dell’agenzia. La comunità scientifica e i parlamentari sono rimasti (giustamente) sconvolti.

Marvel dice che la scienza del clima non è politica. “Nessuno di quelli con cui lavoravo aveva il potere di fare leggi. Il nostro lavoro era studiare le leggi della fisica, che restano vere a prescindere da chi è al potere.” L’amministrazione ha ordinato di cancellare missioni satellitari sul clima e ha pubblicato il rapporto annuale sulle temperature globali senza nemmeno menzionare il cambiamento climatico.

“NASA sta cercando ancora di vendere l’idea di ispirare i bambini,” scrive Marvel. “Ma senza scienza, quelle foto sono solo bei disegnini. Meriteremmo tutti molto di più.”

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