I primi astronauti ad aver viaggiato verso la Luna dopo oltre 50 anni sono tornati sulla Terra. Una missione da record: Artemis II

Advertisement

Gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, insieme all’astronauta della CSA (Agenzia Spaziale Canadese) Jeremy Hansen, sono ammarati alle 02:07, ora italiana, al largo della costa di San Diego, completando un viaggio di quasi 10 giorni che li ha portati a 406.771 chilometri da casa, alla massima distanza dalla Terra mai raggiunta.

L’ammaraggio

Dopo l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico, gli astronauti sono stati accolti da una squadra congiunta della NASA e dell’esercito statunitense che li ha aiutati a uscire dalla navicella in mare aperto e li ha trasportati in elicottero alla USS John P. Murtha per i primi controlli medici. Il rientro dei membri dell’equipaggio al Johnson Space Center della NASA a Houston è previsto per sabato 11 aprile.

I record

Durante la loro missione, Wiseman, Glover, Koch e Hansen hanno percorso in totale 1.117.658 chilometri. Il loro sorvolo lunare li ha portati più lontano di qualsiasi altro essere umano, superando il precedente record di distanza stabilito dagli astronauti dell’Apollo 13 nel 1970. Il secondo giorno del volo di prova, con tutti i sistemi in funzione, il modulo di servizio di Orion ha acceso il suo motore principale, immettendo gli astronauti su una traiettoria che li ha portati circa 6.500 km sopra la superficie lunare nel punto di massimo avvicinamento. Durante il sorvolo lunare del 6 aprile, gli astronauti hanno catturato più di 7.000 immagini della superficie lunare e di un’eclissi solare , durante la quale la Luna ha oscurato il Sole dal punto di osservazione di Orione. Le immagini includono viste suggestive del sorgere e del tramonto della Terra, crateri da impatto, antiche colate laviche, la nostra galassia, la Via Lattea, e fratture superficiali e variazioni di colore sul terreno lunare.

Credit: NASA

Il futuro

La ricerca scientifica di Artemis II aprirà la strada alle future missioni sulla superficie lunare, contribuendo a migliorare le operazioni di missione e ad addestrare gli astronauti a utilizzare un giudizio ponderato per identificare le aree di maggiore interesse per la scienza e l’esplorazione.

Per sapenre di più: