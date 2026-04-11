Dopo 10 giorni nello spazio l’equipaggio di Artemis è rientrato con successo portando a casa dati e informazioni preziose per le prossime tappe.

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I primi astronauti ad aver viaggiato sulla Luna in oltre mezzo secolo sono tornati sulla Terra dopo una missione da record a bordo del volo di prova Artemis II della NASA. Gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, insieme all’astronauta della CSA (Agenzia Spaziale Canadese) Jeremy Hansen, sono ammarati alle 2:07 ora italiana di sabato 11 aprile al largo della costa di San Diego, completando un viaggio di quasi 10 giorni che li ha portati a oltre 400.000 km da casa, alla massima distanza dalla Terra mai raggiunta. Dopo l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico, gli astronauti sono stati accolti da una squadra congiunta della NASA e dell’esercito statunitense che li ha aiutati a uscire dalla navicella in mare aperto e li ha trasportati in elicottero alla USS John P. Murtha per i primi controlli medici.

10 giorni nello spazio con Artemis II

La navicella spaziale Orion della NASA è ritratta qui da una delle telecamere montate sulle ali dei suoi pannelli solari. Al momento dello scatto l’equipaggio di Artemis II stava riposando prima di iniziare il settimo giorno di missione. Crediti: NASA

Il primo equipaggio del programma Artemis era stato lanciato a bordo del razzo SLS della NASA alle 00:35 del 2 aprile (ora italiana), dalla piattaforma di lancio 39B del Kennedy Space Center in Florida. Con una spinta di 8,8 milioni di libbre al decollo, il razzo di costruzione americana ha portato l’equipaggio all’interno della navicella Orion nello spazio, consegnandola in orbita con estrema precisione dopo un impeccabile conto alla rovescia condotto dal team di controllo del lancio di Artemis della NASA.

Durante il primo giorno nello spazio, gli astronauti e le squadre a terra hanno controllato la navicella spaziale, chiamata Integrity dall’equipaggio, per verificare che tutti i sistemi funzionassero correttamente prima del viaggio verso la Luna. La NASA ha inoltre messo in orbita terrestre quattro CubeSat di partner internazionali. Il secondo giorno del volo di prova, con tutti i sistemi in funzione, il modulo di servizio di Orion ha acceso il suo motore principale, immettendo gli astronauti su una traiettoria che li ha portati a circa 6.500 km sopra la superficie lunare nel punto di massimo avvicinamento.

Con gli astronauti a bordo per la prima volta, gli ingegneri hanno sottoposto Orion a una valutazione completa in volo. L’equipaggio ha testato i sistemi di supporto vitale del veicolo spaziale, confermando che Orion è in grado di ospitare esseri umani nello spazio profondo. Durante diverse dimostrazioni di pilotaggio, i membri dell’equipaggio hanno preso il controllo manuale del veicolo spaziale, pilotando Orion per convalidarne la manovrabilità e raccogliere dati che guideranno le future operazioni di rendezvous e attracco con i lander per equipaggio umano durante Artemis III e oltre.

Uno sguardo al futuro

n questa immagine, catturata dall’equipaggio di Artemis II durante il sorvolo lunare, circa sei minuti prima del tramonto terrestre, il nostro pianeta si avvicina al punto in cui passerà dietro la Luna. La Terra si trova in fase crescente, con la luce solare proveniente da destra. Crediti: NASA

L’equipaggio ha completato una serie di test per definire le modalità di svolgimento delle future missioni lunari della NASA, tra cui valutazioni del funzionamento del veicolo spaziale durante le esercitazioni dell’equipaggio, delle attrezzature e procedure di emergenza, delle tute spaziali del sistema di sopravvivenza dell’equipaggio Orion e di altri sistemi critici del veicolo spaziale.

Wiseman, Glover, Koch e Hansen hanno anche supportato indagini scientifiche per aiutare la NASA a preparare gli astronauti a vivere e lavorare sulla Luna, mentre l’agenzia costruisce una base lunare e guarda a Marte. Questi esperimenti, tra cui la ricerca AVATAR, che studia come i tessuti umani reagiscono alla microgravità e all’ambiente di radiazioni dello spazio profondo, e altri studi sulle prestazioni umane nella ricerca, stanno raccogliendo dati essenziali sulla salute per le missioni di lunga durata.

Durante il sorvolo lunare del 6 aprile, gli astronauti hanno catturato più di 7.000 immagini della superficie lunare e di un’eclissi solare, durante la quale la Luna ha oscurato il Sole dal punto di osservazione di Orione. Le immagini includono viste suggestive del sorgere e del tramonto della Terra, crateri da impatto, antiche colate laviche, la nostra galassia, la Via Lattea, e fratture superficiali e variazioni di colore sul terreno lunare.

Verso la Luna per restarci

La navicella spaziale Orion della NASA con a bordo i membri dell’equipaggio della missione Artemis II, ovvero gli astronauti della NASA Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (pilota), Christina Koch (specialista di missione) e l’astronauta della CSA (Agenzia Spaziale Canadese) Jeremy Hansen (specialista di missione), è stata fotografata mentre ammara nell’Oceano Pacifico al largo delle coste della California, sabato 11 aprile 2026. Crediti: NASA/Bill Ingalls

Gli astronauti hanno documentato la topografia lungo il terminatore, il confine tra il giorno e la notte lunare, dove la luce solare radente proietta lunghe ombre sulla superficie, creando condizioni di illuminazione simili a quelle della regione del Polo Sud, dove gli astronauti dovrebbero atterrare nel 2028. L’equipaggio ha anche proposto possibili nomi per due crateri lunari e ha segnalato lampi di impatto meteoritico sul lato notturno della Luna.

La ricerca scientifica di Artemis II aprirà la strada alle future missioni sulla superficie lunare, contribuendo a migliorare le operazioni di missione e ad addestrare gli astronauti a utilizzare un giudizio ponderato per identificare le aree di maggiore interesse per la scienza e l’esplorazione. Con l’equipaggio sano e salvo sulla Terra, la NASA e i suoi partner ora si concentreranno sulla preparazione della missione Artemis III del prossimo anno, quando un nuovo equipaggio di Orion testerà le operazioni integrate con i moduli di atterraggio lunari costruiti da aziende private in orbita terrestre bassa.

Oltre Artemis

Nell’ambito di un’epoca d’oro di innovazione ed esplorazione, la NASA invierà astronauti del programma Artemis in missioni sempre più impegnative per esplorare una porzione maggiore della Luna, al fine di ottenere scoperte scientifiche, benefici economici, stabilire una presenza umana duratura sulla superficie lunare e gettare le basi per l’invio dei primi astronauti su Marte.

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