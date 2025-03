La curvatura terrestre è visibile anche in determinate fotografie fatte dalla superficie della Terra. Ecco come

Il suggestivo effetto della curvatura terrestre in due fotografie. In una (in basso del collage) abbiamo un’immagine del sistema di pale eoliche di Thorntonbank (al largo della costa belga) con le parti inferiori delle torri più lontane sempre più nascoste dall’orizzonte.Nell’altra siamo invece sul lago Pontchartrain, in Louisiana, Stati Uniti. In alto abbiamo una linea di trasmissione di energia che attraversa l’intero lago, perfettamente dritta, e tutte le torri hanno la stessa altezza, rendendole quindi ideali per osservare la curvatura della Terra.

La curvatura terrestre in foto. Credit: Harvey Murray e Lieven (Wikipedia User)

Guarda il video, clicca qui! (smentisce le foto che circolano sul web in merito alle livelle)

La nostra Terra

Il nostro pianeta è il terzo in ordine di distanza dal Sole ed il quinto più grande del sistema solare. E’ l’unico mondo con acqua liquida sulla superficie oltre che l’unico dove è presente vita (ad oggi conosciuta). La Terra è leggermente più grande del vicino Venere ed è la più grande dei quattro pianeti (tutti fatti di roccia e metallo) del sistema solare interno. I pianeti, tranne la Terra, prendono il nome da divinità greche e romane. Tuttavia, Terra è una parola germanica, che significa semplicemente “il terreno” (ha almeno 1.000 anni). I vasti oceani sono stati una “culla” per lo sviluppo della vita circa 3,8 miliardi di anni fa. Della forma della Terra abbiamo parlato anche nel nostro libro e di come gli antichi ne avevano dimostrato la sfericità: lo trovate qui.

Ciao, ci auguriamo che l’articolo ti sia piaciuto e abbia soddisfatto le tue aspettative. A Passione Astronomia lavoriamo come abbiamo sempre fatto. Cercando di spiegare le cose come stanno e cercando di coinvolgere e informare le persone perché queste siano più consapevoli. Cercando di fare informazione e di lavorare contro la propaganda vuota o ingannevole di chi non crede nell’autorevolezza della scienza. Questo lavoro non finisce qui. Anzi, servirà ancora di più, negli anni a venire e servirà farlo con l’aiuto di tutte e di tutti. Puoi abbonarti a Passione Astronomia e contribuire da protagonista a questo progetto. Abbonati!