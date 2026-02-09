Dalla scoperta dell’antideutone all’ideazione dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, Zichichi si impose rapidamente come uno scienziato di rilievo internazionale

Antonino Zichichi è stato una delle figure più influenti della fisica italiana del secondo Novecento. Nato nel 1929 e attivo per decenni sulla scena internazionale, ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo della fisica delle particelle e, soprattutto, alla costruzione delle infrastrutture scientifiche che hanno permesso all’Italia di giocare un ruolo di primo piano nella ricerca fondamentale. Dopo la formazione tra Palermo, CERN e Fermilab, Zichichi si impose rapidamente come uno scienziato di rilievo internazionale. Ad esempio, già nel 1965 guidò il gruppo che osservò per la prima volta l’antideutone, un risultato fondamentale nello studio dell’antimateria.

Credit: Antonio G Colombo

Dal Gran Sasso a Erice

Ma il suo contributo forse più duraturo non è legato a una singola scoperta, bensì a una visione strategica della scienza. Zichichi fu infatti l’ideatore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’INFN: il più grande centro di ricerca sotterraneo al mondo. Un’intuizione straordinaria, che ha reso possibile decenni di esperimenti cruciali in fisica delle particelle, astrofisica, neutrini e materia oscura. Migliaia di pubblicazioni, scoperte fondamentali e collaborazioni internazionali sono nate, e continuano a nascere all’interno e intorno ai LNGS. Da sola, questa eredità basterebbe a giustificare un’intera carriera scientifica di altissimo livello.

Accanto al Gran Sasso, Zichichi fondò nel 1963 il Centro Ettore Majorana di Erice, che per decenni è stato un luogo di incontro unico tra scienziati di tutto il mondo, contribuendo in modo significativo alla diffusione della cultura scientifica e al dialogo internazionale.

Gli ultimi anni

È però innegabile che, a partire dai primi anni Duemila, alcune prese di posizione pubbliche di Zichichi si siano progressivamente allontanate dal metodo e dal consenso scientifico, suscitando forti critiche all’interno della comunità accademica. Queste uscite, spesso amplificate mediaticamente, hanno finito per oscurare parzialmente la portata del suo contributo precedente. Ma la storia scientifica va letta per ciò che lascia, non solo per come finisce. Zichichi è stato un grande scienziato, e ciò che ha costruito resta una delle eredità più solide e durature della scienza italiana.

