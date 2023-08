Il team New Horizons ha chiesto alla comunità astronomica mondiale di contribuire alle prossime osservazioni della missione di Urano e Nettuno.

La sonda spaziale New Horizons della NASA ha in programma di osservare Urano e Nettuno dalla sua posizione lontana nel Sistema Solare esterno in autunno, e il team della missione sta invitando la comunità globale di astronomia amatoriale a partecipare e a dare un contributo reale alla scienza spaziale, osservando contemporaneamente entrambi i giganti di ghiaccio. A settembre, insieme al telescopio spaziale Hubble, New Horizons girerà la sua fotocamera a colori verso Urano e Nettuno e osserverà i due pianeti. Dalla posizione di New Horizons nella fascia di Kuiper, a più di 5 miliardi di miglia dalla Terra, queste immagini uniche acquisite da “dietro” i due pianeti giganti forniranno nuove informazioni sulle atmosfere soprastanti e sull’equilibrio energetico all’interno di entrambi i mondi.

Un lavoro di squadra

Le foto di Urano e Nettuno scattate dalla sonda Voyager 2. Credits: NASA/JPL-Caltech

Combinando le informazioni che New Horizons raccoglierà nello spazio con i dati dei telescopi sulla Terra, si potranno integrare e persino rafforzare i modelli per scoprire i misteri che si nascondono nelle atmosfere di Urano e Nettuno. Ma, anche dai piccoli telescopi astronomici da 16 pollici, le osservazioni complementari possono essere estremamente importanti.

Con New Horizons e Hubble focalizzati sui dettagli delle atmosfere dei pianeti e sul trasferimento di calore dai loro nuclei rocciosi attraverso i loro esterni gassosi, gli osservatori sulla Terra possono misurare la distribuzione delle caratteristiche luminose su Urano o individuare qualsiasi caratteristica insolitamente luminosa su Nettuno. E possono anche tracciare quelle caratteristiche molto più a lungo di entrambi i veicoli spaziali.

Da sempre Passione Astronomia prova a costruire, attraverso la divulgazione scientifica, una comunità di persone più informate e consapevoli. È anche il motivo per cui molte persone come te si sono abbonate a Passione Astronomia e ne diventano ogni giorno parte integrante. Più siamo e meglio stiamo, e per questo invitiamo anche te a prenderlo in considerazione e diventare membro: il tuo supporto ci aiuta a portare avanti il nostro progetto.

Dopo la campagna, gli osservatori possono postare le loro immagini – così come i dettagli di quando sono state realizzate e in quale banda passante del filtro – su X (ex Twitter) o Facebook usando l’hashtag #NHIceGiants. Il team di New Horizons raccoglierà le immagini e le informazioni di supporto inserite su queste piattaforme utilizzando questo hashtag identificativo. I dettagli completi sulla campagna, inclusi i grafici di ricerca e le tabelle di osservazione, sono disponibili sul sito web di New Horizons.

Le immagini Hubble di Urano e Nettuno saranno rese disponibili al pubblico alla fine di settembre sul Mikulski Archive for Space Telescopes (MAST) all’indirizzo archive.stsci.edu. Il team di New Horizons prevede invece di ricevere le immagini di Urano e Nettuno dalla sonda entro la fine del 2023 e le renderà disponibili appena possibile.

Fonte: NASA\New Horizons