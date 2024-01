Sotto il cielo azzurro del Cerro Armazones nel deserto di Atacama in Cile, questo video mostra un test della cupola dell’Extremely Large Telescope (ELT) che ruota per la prima volta

Il test ha spostato la cupola di 10 metri in entrambe le direzioni a 1 cm/s, ma la velocità operativa finale sarà di 5 km/h. Il test è stato eseguito dagli ingegneri di Cimolai, la società incaricata dall’ESO di progettare e costruire la cupola dell’ELT e la struttura del telescopio.

Come sarà il telescopio. Credit: ESO

Gli esseri umani al lavoro che si vedono in questo video accelerato mostrano, in proporzione, le gigantesche dimensioni della cupola del telescopio. E ruotarla non è un’impresa da poco, il suo scheletro pesa attualmente circa 2500 tonnellate e una volta terminato arriverà a pesarne circa 6100. Questo primo test è stato effettuato “manualmente” con appositi dispositivi idraulici, ma una volta completato ruoterà tramite carrelli motorizzati. La cupola, inoltre, è separata dal resto della struttura per limitare le vibrazioni al telescopio stesso. Nella sua forma definitiva, avrà un rivestimento in alluminio coibentato per proteggere il telescopio dalle intemperie e porte automatizzate e scorrevoli per aprirlo alle stelle. Costruire questa meraviglia dell’ingegneria nel mezzo del deserto presenta sfide uniche, eppure, già questo primo test mostra che l‘ELT, il telescopio più grande al mondo, sta per diventare realtà!

Video del test effettuato sulla cupola dell’Extremely Large Telescope

Credit: Credit: ESO/Cimolai/E. Tech

