Più del 99,9% degli articoli scientifici sul clima (88.125) concorda sul fatto che il cambiamento climatico è causato principalmente dall’uomo

La scienza lo conferma: l’azione dell’uomo è causa del cambiamento climatico. La recente ricerca aggiorna un documento del 2013: esso rivelava che il 97% degli studi pubblicati tra il 1991 e il 2012 supporta l’idea che le attività umane stanno alterando il clima della Terra. Il rapporto esamina gli articolo pubblicati dal 2012 a novembre 2020 confermando, anzi, peggiorando le cose. L’opinione pubblica (con quella politica) spesso tende a negare tale cambiamento imputato all’uomo. Le due correnti ritengono che esista ancora un dibattito tra gli scienziati circa il cambiamento climatico, ma così non è.

Incendi, siccità e tempeste.

Credit: left – Mike McMillan/USFS, center – Tomas Castelazo / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0, right – NASA

Lo studio

Nello studio, i ricercatori hanno iniziato esaminando un campione casuale di 3.000 studi dal set di dati di 88.125 articoli sul clima in lingua inglese pubblicati tra il 2012 e il 2020. Hanno scoperto che solo quattro dei 3.000 articoli erano scettici sul cambiamento climatico causato dall’uomo. È stato creato un algoritmo che ha cercato parole chiave in documenti, come “solare”, “raggi cosmici” e “cicli naturali”. L’algoritmo è stato applicato a tutti gli oltre 88.000 documenti e il programma li ha ordinati in modo che quelli ‘negazionisti circa l’apporto dell’uomo’ apparissero come primi. Nel complesso, la ricerca ha prodotto solo 28 articoli che erano implicitamente o esplicitamente scettici, tutti pubblicati su riviste minori. Se il risultato del 97% dello studio del 2013 lasciava ancora qualche dubbio sul consenso scientifico sull’influenza umana sul clima, i risultati attuali vanno ancora oltre e mettono la parola fine ad ormai un’evidenza: l’uomo sta influenzando in negativo la Terra e bisogna prenderne atto (il prima possibile).

Fonti: Cornell University, studio