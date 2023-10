Gli astronomi hanno scoperto delle particolarissime onde sonore attorno a Mercurio: ecco di che si tratta.

Secondo gli astronomi, intorno ai pianeti dotati di magnetosfera accade qualcosa di… magico. Se si ascolta con gli strumenti giusti si sentono cinguettii e fischi, quasi come il canto degli uccelli all’alba e al tramonto. Queste particolari onde sonore sono state registrate sulla Terra, su Giove e Saturno, ma anche attorno a Urano e Nettuno. Adesso, però, c’è un mistero che riguarda anche Mercurio.

Le misteriose onde sonore

Guidati dall’astronomo Mitsunori Ozaki dell’Università di Kanazawa, gli scienziati hanno rilevato deboli fischi attorno a Mercurio. Questo è interessante, perché altri pianeti hanno alcune cose che Mercurio non ha: atmosfere spesse e soprattutto fasce di radiazione in cui le particelle solari rimangono intrappolate nel campo magnetico del pianeta. Gli scienziati affermano che si tratta di una scoperta che potrebbe far luce sull’ambiente magnetico attorno a Mercurio e su come i campi magnetici planetari siano modellati dal vento solare.

Mercurio non ha un grande campo magnetico. È un pezzo di roccia nudo, con un’atmosfera praticamente inesistente, troppo vicino al Sole per mantenerla. È costantemente colpito dalle radiazioni e anche dal vento solare. Ma questo mondo spoglio nasconde segreti. Proprio quest’anno, gli scienziati hanno finalmente scoperto che Mercurio, nonostante la quasi totale assenza di campo magnetico e atmosfera, possiede aurore.

Molto prima di quella scoperta, però, gli scienziati pensavano che Mercurio potesse avere onde sonore. Queste si verificano quando gli elettroni energetici rimangono intrappolati nella magnetosfera di un pianeta, girando a spirale lungo le linee del campo magnetico e generando onde nel plasma. Grazie alla missione BepiColombo e allo strumento MIO dedicato proprio allo studio della magnetosfera di Mercurio, i ricercatori hanno trovato le prove di queste flebili onde. Serviranno ulteriori studi per confermarne l’origine, ma non c’è dubbio che questo piccolo pianeta nasconda segreti ancora tutti da svelare.

Riferimenti: Science Alert