Le misteriose onde sonore registrate nel 2014 dopo il passaggio di una meteora in Papua Nuova Guinea appartenevano a un camion.

Le onde sonore che si riteneva provenissero da una meteora nel 2014 nei cieli della Papua Nuova Guinea, erano quasi certamente le vibrazioni di un camion. Lo ha dimostrato una nuova ricerca condotta dalla Johns Hopkins University. I risultati sollevano dubbi sul fatto che i materiali estratti l’anno scorso dall’oceano siano materiali alieni provenienti da quella meteora, come è stato ampiamente riportato dalle maggiori testate di tutto il mondo.

Cosa sappiamo del misterioso segnale

Credit: Johns Hopkins University

“È davvero difficile prendere un segnale e confermare che non provenga da qualcosa sulla Terra. Ma quello che possiamo fare è dimostrare che ci sono molti segnali come questo, e dimostrare che hanno tutte le caratteristiche che ci aspetteremmo da un camion e nessuna delle caratteristiche che ci aspetteremmo da una meteora” dicono gli autori dello studio.

I risultati dello studio

“La posizione della palla di fuoco era in realtà molto lontana da dove la spedizione oceanografica si era recata per recuperare questi frammenti di meteoriti”, aggiungono. “Non solo hanno usato il segnale sbagliato, ma stavano cercando nel posto sbagliato.” Utilizzando i dati provenienti dalle stazioni in Australia e Palau progettate per rilevare le onde sonore dei test nucleari, il team di scienziati ha identificato una posizione più probabile per la meteora, a più di 200 chilometri dall’area inizialmente prevista. Hanno concluso che i materiali recuperati dal fondo dell’oceano erano piccoli meteoriti o particelle prodotte da altri meteoriti che colpivano la superficie terrestre mescolati a materiale terrestre.

Fonte