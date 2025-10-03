Grazie a isotopi come l’Actinio-225, la radioterapia mirata entra in una nuova era, colpendo il DNA dei tumori con una potenza e una precisione senza precedenti.

Nel vasto arsenale della medicina contro il cancro, l’idea di un “proiettile magico”, un farmaco capace di viaggiare nel corpo per distruggere selettivamente le cellule tumorali risparmiando quelle sane, è a lungo rimasta un’aspirazione. Oggi, come documentato in un approfondimento della prestigiosa rivista Science, quel concetto sta diventando una potente realtà clinica grazie alle terapie con radioligandi (TRL).

Basate su isotopi radioattivi guidati da molecole traccianti, queste terapie stanno cambiando il paradigma di trattamento per diversi tumori, con risultati che accendono nuove speranze per milioni di pazienti.

Un’idea nata nel 1941: le radici storiche della radioterapia mirata

Sebbene sembri una tecnologia futuristica, le sue radici risalgono al 1941, quando il medico Saul Hertz utilizzò con successo l’Iodio-131 per trattare pazienti con ipertiroidismo, dimostrando per la prima volta che un isotopo poteva essere indirizzato a un organo specifico. Dopo decenni in cui, come afferma il ricercatore Jonathan McConathy, “non stava accadendo quasi nulla”, il campo ha visto una rinascita nei primi anni 2000 con l’approvazione di anticorpi radiomarcati per i tumori del sangue.

Ma la vera esplosione è avvenuta di recente. L’approvazione di Lutathera nel 2017-2018 (per tumori neuroendocrini) e di Pluvicto nel 2022 (per il cancro alla prostata) ha trasformato il settore. Con vendite combinate che hanno raggiunto i 2 miliardi di dollari nel 2023, questi farmaci hanno dimostrato un’efficacia straordinaria, catalizzando un’ondata di investimenti e innovazione.

Come funziona la terapia con radioligandi?

La terapia con radioligandi si basa su una combinazione di tre elementi: una molecola “guida” (ligando), un isotopo radioattivo “guerriero” e un linker che li tiene insieme. Il ligando è progettato per agganciarsi a un bersaglio specifico sulla superficie delle cellule tumorali, come l’antigene PSMA per il cancro alla prostata o i recettori della somatostatina per i tumori neuroendocrini trattati con Lutathera.

La vera distinzione risiede nel tipo di radiazione. Farmaci come Pluvicto e Lutathera usano emettitori beta (Lutezio-177), che danneggiano il DNA tagliando una delle sue due catene. La nuova frontiera è rappresentata dagli emettitori alfa, come l’Actinio-225. Questi sono molto più potenti: il loro raggio d’azione è inferiore a 0.1 millimetri, ma la loro energia è così alta da devastare il DNA tumorale, spezzandolo in due come un colpo di forbici e rendendo la riparazione quasi impossibile.

Le particelle alfa emesse da un campione di attinio-225 ionizzano l’aria circostante, creando un bagliore bluastro.|Crediti: Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, Oak Ridge National Laboratory CC BY-NC-ND

Risultati Clinici: raddoppiare la speranza di Vita

Questi meccanismi non sono teoria: i trial clinici dimostrano il loro impatto reale. Nello studio VISION, Pluvicto ha dimostrato di raddoppiare la sopravvivenza mediana libera da progressione (PFS) in pazienti con cancro alla prostata metastatico, portandola da 6 a 12 mesi. Allo stesso modo, nello studio NETTER-1, Lutathera ha aggiunto 23 mesi di sopravvivenza senza progressione per i pazienti con tumori neuroendocrini.

Ancora più incoraggianti sono i risultati preliminari con gli isotopi alfa. Pazienti diventati resistenti alle terapie beta hanno mostrato remissioni significative, a volte quasi complete, dopo il trattamento con Actinio-225. L’oncologo Oliver Sartor ha definito questi risultati “straordinari”. Come afferma Heather Jacene, direttrice di medicina nucleare al Dana-Farber Cancer Institute, “questo è un momento molto eccitante per la medicina nucleare.”

Sfide nella produzione: la corsa agli isotopi

Il successo ha creato una nuova, enorme sfida: la produzione di isotopi. L’Actinio-225 è estremamente raro. Per superare la scarsità, il DOE ha potenziato la produzione presso laboratori come il Building 7920 di Oak Ridge, dove l’isotopo viene “munto” da generatori di Torio-229 (le cosiddette “mucche di torio”). Il suo breve tempo di dimezzamento (10 giorni) richiede una logistica complessa, con isotopi trasportati in contenitori schermati con piombo entro pochi giorni.

Questa complessità ha scatenato un boom di investimenti, con 9 miliardi di dollari in fusioni e acquisizioni nel 2024. La scarsità di isotopi crea un vantaggio competitivo enorme per chi controlla la produzione. Aziende come RayzeBio (con il suo trial di fase III RYZ101 per tumori neuroendocrini, i cui dati sono attesi nel 2025), Point Biopharma e Fusion Pharmaceuticals stanno costruendo impianti dedicati, mentre altre, come SHINE Technologies, esplorano persino la fusione nucleare per produrre Actinio-225 in modo scalabile.

Gli isotopi dell’idrogeno, del prozio, del deuterio e del trizio

Un futuro per ogni tumore?

Sebbene promettenti, queste terapie non sono ancora curative per tutti. Effetti collaterali come la xerostomia (bocca secca, un rischio comune con il targeting PSMA) o una lieve fatica, pur essendo meno gravi della chemioterapia, vanno gestiti.

Il futuro, però, è luminoso. I ricercatori stanno sviluppando ligandi per colpire un’ampia gamma di tumori, dal colon-retto al melanoma metastatico (come fa AlphaMedix con il Piombo-212).

L’innovazione non si ferma agli isotopi: nuovi linker chimici riducono il rischio di tossicità renale, mentre la ricerca su peptidi e piccole molecole migliora la precisione del targeting. Si esplorano anche combinazioni, usando l’isotopo alfa per un’uccisione mirata e il beta per coprire cluster tumorali più ampi.

Le terapie con radioligandi ci stanno avvicinando a un futuro in cui il cancro potrebbe essere sconfitto con una precisione quasi chirurgica.

