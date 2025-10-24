Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella (Avellino) è stata avvertita oggi in molte zone della Campania con tante persone che si sono riversate in strata

Erano le 14:40, ora italiana, di oggi 24 Ottobre 2025 quando una scossa di magnitudo 3.6 ha colpito l’intera provincia di Avellino causando paura tra la popolazione. Il terremoto è stato avvertito in gran parte della Campania (Napoli, Benevento, Caserta e Salerno) anche nella zona dei Campi Flegrei.

Le conferme dell’INGV

L’INGV ha rapidamente confermato il sisma con post sui social e sul sito ufficiale identificando l’epicentro a Grottolella in provincia di Avellino a 16,1 chilometri di profondità e stimando inizialmente il sisma compreso tra 3.4 e 3.9 (il comunicato con la magnitudo ufficiale è uscito pochi minuti dopo il terremoto).

Evento sismico ML 3.6, in provincia di Avellino, data 24 ottobre 2025 https://t.co/mNllPGV1fQ — INGVterremoti (@INGVterremoti) October 24, 2025

Non sono segnalati disagi (oltre lo spavento) e danni ad edifici. Non ci sono state ulteriore scosse nel pomeriggio anche se il territorio resta in allerta vista la ferita mai rimarginata del devastante terremoto dell’Irpinia del 23 Novembre 1980 che contò migliaia di morti. Eccezionalmente sono state evacuate alcune scuole nella provincia di Avellino (dove era previsto il rientro pomeridiano). Restiamo comunque in allerta nel caso di aggiornamenti a riguardo.

Immagine di copertina credit USGS