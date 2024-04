Il 13 aprile 2029 l’asteroide Apophis passerà così vicino alla Terra da essere visibile ad occhio nudo. Il passaggio ravvicinato offrirà un’opportunità unica per la scienza e la divulgazione

Il 13 aprile 2029, a cinque anni da oggi, l’asteroide “99942 Apophis” passerà così vicino alla Terra da essere visibile ad occhio nudo. Ogni possibilità di impatto è stata esclusa, ma il suo approccio ravvicinato offrirà un’opportunità unica nella vita per la scienza e la divulgazione pubblica. Con un diametro medio di circa 375 m, Apophis sarà, per un breve periodo, più vicino alla Terra dei satelliti per telecomunicazioni in orbita geostazionaria e visibile nel cielo notturno ad occhio nudo da gran parte dell’Europa, dell’Africa e dell’Asia.

La scoperta di Apophis

Rappresentazione artistica di Apophis. Credit: The Planetary Society

Quando Apophis fu scoperto nel 2004, le osservazioni iniziali indicavano una piccola possibilità che potesse colpire la Terra nel 2029, 2036 o 2068. Una collisione avrebbe potuto essere devastante, e quindi l’asteroide prese il nome dal dio egiziano del caos e della distruzione. Osservazioni successive hanno escluso qualsiasi possibilità di impatto per almeno i prossimi 100 anni. Tuttavia, l’avvicinamento ravvicinato dell’asteroide nel 2029 rappresenta un’opportunità unica di sensibilizzazione scientifica e pubblica. Le agenzie spaziali e gli istituti scientifici di tutto il mondo stanno pianificando di utilizzare il flyby per esplorare Apophis da terra utilizzando telescopi e da vicino utilizzando veicoli spaziali.

Cosa accadrà

Il sorvolo dell’asteroide Apophis il 13 Aprile 2029. Credit: ESA

Quando Apophis passerà davanti alla Terra nell’aprile 2029, l’attrazione della gravità del pianeta modificherà in modo significativo l’orbita dell’asteroide e amplificherà la nostra incertezza sulla sua traiettoria futura. Utilizzando i dati disponibili all’epoca, gli astronomi credevano che ci fosse la possibilità che il sorvolo potesse alterare la traiettoria di Apophis in modo da allinearlo per una collisione con la Terra nel 2068. Tuttavia, le osservazioni radar dell’asteroide effettuate dal Goldstone Deep Space Communications Complex della NASA in California e dal Green Bank Observatory, West Virginia, nel marzo 2021, hanno notevolmente migliorato la nostra conoscenza dell’attuale orbita dell’asteroide e hanno permesso agli astronomi di escludere finalmente qualsiasi possibilità di impatto con la Terra per almeno 100 anni.

