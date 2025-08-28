Questo motore funziona a idrogeno e può accelerare le particelle cariche, elettroni e protoni, fino alla velocità di uscita di 100 km/sec

Un motore rivoluzionario: funziona a idrogeno e può accelerare le particelle cariche, elettroni e protoni, fino alla velocità di uscita di 100 km/sec. Tali unità ci consentiranno di raggiungere gli angoli più remoti del Sistema Solare e di andare oltre i suoi confini, hanno affermato gli sviluppatori del Troitsk Institute di Rosatom. Per fare un esempio, il volo verso Marte durerà solo 1-2 mesi. Un viaggio più veloce verso Marte non solo aumenterebbe l’efficienza, ma ridurrebbe anche i rischi legati all’esposizione prolungata alle radiazioni cosmiche per gli astronauti.

Come funziona il motore al plasma

“Si tratta di un motore a razzo al plasma basato su un acceleratore a magnetoplasma. L’impianto funziona in modalità impulso-periodica. La sua capacità è di circa 300 kW. La durata del motore era stata testata in più di 2400 ore, il che è sufficiente per un’operazione di trasporto su Marte“, ha affermato su Izvestia Alexey Voronov, primo vicedirettore generale per la scienza presso il Troitsk Institute.

Schema del funzionamento dello strumento proposto da Rosatom. Credito: Rosatom

“Un motore a razzo al plasma è un tipo di motore elettrico. È basato su due elettrodi. Tra questi passano particelle cariche, mentre agli elettrodi viene applicata un’alta tensione” ha spiegato Egor Biriulin. ricercatore di Rosatom. Di conseguenza, la corrente genera un campo magnetico che spinge le particelle fuori dal motore. In questo modo, il plasma acquisisce un moto direzionale e genera spinta. Nelle unità di energia tradizionali, hanno spiegato gli scienziati, la velocità massima di fuoriuscita del materiale di reazione è di circa 4,5 km/sec. Ciò è dovuto alle condizioni di combustione del carburante. Al contrario, in un motore al plasma il fluido di lavoro è costituito da particelle cariche accelerate da un campo elettromagnetico, il che determina velocità notevolmente più elevate. È stato preparato un prototipo di motore destinato ai test a terra e allo sviluppo delle modalità operative. Il prototipo di volo apparirà nel 2030.

Un banco sperimentale

Scienziati di Rosatom con il prototipo del motore al plasma destinato ai voli interplanetari. Credito. Rosatom

È stato anche costruito uno speciale banco sperimentale per simulare le condizioni dello spazio; la camera di prova ha un diametro di 4 metri e una lunghezza di 14 metri ed è dotata di sensori avanzati, sistemi di pompaggio del vuoto e meccanismi di dissipazione del calore. Sebbene il lancio iniziale in orbita avverrà con razzi chimici tradizionali, il motore al plasma sarà attivato una volta che il veicolo spaziale avrà raggiunto la sua orbita designata. Questa tecnologia potrebbe anche essere utilizzata nei space tug, veicoli destinati al trasporto di carichi tra pianeti. Il design del motore prevede due elettrodi con un’alta tensione applicata tra di essi. Quando le particelle cariche passano tra gli elettrodi, si genera un campo magnetico che le spinge fuori dal motore, generando così la spinta.

Plasma e temperature

Vista dell’ugello di uscita del prototipo del motore al Plasma. Credit: Rosatom

“Un altro vantaggio della nuova installazione è che, nel meccanismo proposto, il plasma non deve essere riscaldato a temperature elevate. Di conseguenza, le parti e i componenti del motore non subiscono sovraccarichi termici e l’energia elettrica utilizzata per il suo funzionamento viene quasi completamente convertita in movimento”, ha concluso Biriulin. Con una spinta calcolata di circa 6N, la più alta tra i progetti comparabili, il motore dovrebbe consentire fasi di accelerazione e decelerazione fluide durante i viaggi interplanetari.

Per saperne di più:

