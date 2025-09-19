È l’origine dell’intero Universo osservabile, ma non è ancora l’inizio di tutto.

L’Universo, così come esiste nella sua forma attuale, non era com’è oggi circa 13,8 miliardi di anni fa: all’inizio del Big Bang. Tutto ciò che sappiamo oggi sul nostro posto nella storia cosmica è stato scoperto solo negli ultimi 100 anni circa (a partire dal 1923). Tuttavia, nonostante tutto questo, ci sono un sacco di fatti che la maggior parte delle persone, persino molti scienziati, non comprende appieno sul Big Bang. Eccone tre.

Da dove arriva il termine “Big Bang”

Fred Hoyle era un ospite fisso nei programmi radiofonici della BBC negli anni ’40 e ’50, e una delle figure più influenti nel campo della nucleosintesi stellare. Il suo ruolo di più accanito detrattore del Big Bang, anche dopo la scoperta delle prove decisive a suo sostegno, è una delle sue eredità più durature. Crediti: British Broadcasting Company.

Una teoria che formulava un diverso insieme di previsioni – la Teoria dello Stato Stazionario dell’Universo – fu in realtà la teoria principale dell’Universo negli anni ’40, ’50 e persino negli anni ’60, preferita a quella del Big Bang. Mentre lo scienziato George Gamow aveva un’idea secondo cui gli elementi della tavola periodica si erano formati in uno stato nucleosintetico precoce e caldo, poco dopo l’inizio del Big Bang, Fred Hoyle sosteneva, a ragione, che la fisica nucleare semplicemente non avrebbe funzionato. Hoyle sosteneva invece che la stragrande maggioranza degli atomi provenisse da stelle morte. Calcoli e successivi esperimenti confermarono il fatto che la fisica nucleare supportava la posizione di Hoyle, non quella di Gamow. Hoyle, parlando alla BBC, fu colui che coniò il termine “Big Bang”.

La radiazione cosmica di fondo venne scambiata per escrementi di uccelli

Nel 1964, gli scienziati Arno Penzias e Bob Wilson, che lavoravano all’Holmdel Horn Antenna dei Bell Labs, scoprirono un segnale radio uniforme proveniente da ogni punto del cielo contemporaneamente. Non rendendosi conto che si trattava del bagliore residuo del Big Bang, pensarono che si trattasse di un problema dell’antenna e cercarono di calibrare questo “rumore” per eliminarlo. Quando ciò non funzionò, si addentrarono all’interno di questa antenna a forma di corno e, con loro sgomento, scoprirono dei nidi di piccioni che vivevano lì dentro! Hanno eliminato i nidi e solo allora si sono resi conto di aver trovato qualcosa di importante, poiché il segnale rimaneva comunque: la radiazione cosmica di fondo.

Il Big Bang non è l’inizio dell’Universo

Ci sono una serie di osservazioni che ci insegnano che esisteva uno stato diverso prima del Big Bang. Quello stato non era una singolarità, ma piuttosto uno stato in cui tutta l’energia dell’Universo era intrinseca allo spazio stesso, portando quello spazio a espandersi in modo esponenziale: raddoppiando di dimensioni ancora e ancora, inesorabilmente, a ogni istante trascorso. Questo periodo è noto come inflazione cosmica e, sebbene ne stiamo ancora studiando i dettagli, siamo certi che questo stato inflazionario abbia preceduto e creato le condizioni per il Big Bang. La scienza ha fatto progredire la nostra comprensione risalendo sempre più indietro nella storia cosmica, ma finora non si vede la fine di dove la storia abbia avuto veramente inizio.

