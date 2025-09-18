La NASA ha aggiornato il nuovo traguardo delle scoperte a poco più di tre decenni dalla rilevazione dei primi esopianeti.

Il numero ufficiale di esopianeti – pianeti esterni al nostro Sistema Solare – monitorati dalla NASA ha raggiunto quota 6.000. I pianeti confermati vengono aggiunti al conteggio in modo continuativo da scienziati di tutto il mondo, quindi nessun pianeta viene di fatto considerato il 6.000° elemento. Il numero è monitorato dall’Exoplanet Science Institute (NExScI) della NASA, con sede presso l’IPAC del Caltech a Pasadena, in California. Ma la ricerca scientifica non si ferma qui poiché ci sono più di 8.000 pianeti candidati in attesa di conferma. “Questo traguardo rappresenta decenni di esplorazione cosmica guidata dai telescopi spaziali, un’esplorazione che ha cambiato completamente il modo in cui l’umanità osserva il cielo notturno“, ha affermato Shawn Domagal-Goldman, direttore ad interim della Divisione di Astrofisica della sede centrale della NASA a Washington.

30 anni di osservazioni

Molti telescopi contribuiscono alla ricerca e allo studio degli esopianeti, alcuni dei quali nello spazio (qui sono mostrati i concept artistici) e altri sulla Terra. Organizzazioni di tutto il mondo, tra cui l’ESA (Agenzia Spaziale Europea), la CSA (Agenzia Spaziale Canadese) e la NSF (National Science Foundation), si occupano di questo lavoro. Crediti: NASA/JPL-Caltech

Questo traguardo arriva 30 anni dopo la scoperta del primo esopianeta attorno a una stella simile al nostro Sole, nel 1995. E sebbene i ricercatori oggi siano sicuri della presenza di due miliardi di esopianeti nella Via Lattea, trovarli rimane una sfida. Oltre a scoprire molti pianeti individuali con caratteristiche affascinanti, man mano che il numero totale di esopianeti conosciuti aumenta, gli scienziati sono in grado di confrontare la popolazione planetaria generale con quella dei pianeti del nostro Sistema Solare.

Ad esempio, mentre il nostro Sistema Solare ospita un numero uguale di pianeti rocciosi e giganti ghiacciati, i pianeti rocciosi sembrano essere più comuni nell’universo. I ricercatori hanno anche scoperto una gamma di pianeti completamente diversi da quelli del nostro sistema. Ci sono pianeti delle dimensioni di Giove che orbitano più vicino alla loro stella madre di quanto Mercurio orbiti intorno al Sole; pianeti che orbitano attorno a due stelle, nessuna stella e stelle morte; pianeti ricoperti di lava; alcuni con la densità del polistirolo; e altri con nubi fatte di pietre preziose.

“Ognuno dei diversi tipi di pianeti che scopriamo ci fornisce informazioni sulle condizioni in cui possono formarsi e, in definitiva, su quanto potrebbero essere comuni pianeti come la Terra e dove dovremmo cercarli“, ha affermato Dawn Gelino, responsabile dell’Exoplanet Exploration Program (ExEP) della NASA, con sede presso il Jet Propulsion Laboratory dell’agenzia nella California meridionale. “Se vogliamo scoprire se siamo soli nell’universo, tutta questa conoscenza è essenziale.”

Alla ricerca di altri mondi

Il numero ufficiale di esopianeti, pianeti al di fuori del nostro sistema solare, confermato dalla NASA ha raggiunto quota 6.000. Crediti: NASA/JPL-Caltech

Meno di 100 esopianeti sono stati fotografati direttamente, perché la maggior parte dei pianeti è così debole da perdersi nella luce della stella madre. Gli altri quattro metodi di rilevamento dei pianeti sono indiretti. Con il metodo del transito, ad esempio, gli astronomi cercano una stella che si affievolisce per un breve periodo mentre un pianeta in orbita le passa davanti.

Per tenere conto della possibilità che un segnale specifico sia causato da qualcosa di diverso da un esopianeta, la maggior parte dei candidati esopianeti deve essere confermata da osservazioni successive, spesso utilizzando un telescopio aggiuntivo, e questo richiede tempo. Ecco perché esiste una lunga lista di candidati nell’archivio degli esopianeti della NASA (ospitato da NExScI) in attesa di conferma.

Il tasso di scoperte di esopianeti ha subito un’accelerazione negli ultimi anni (il database ha raggiunto i 5.000 esopianeti confermati solo tre anni fa) e questa tendenza sembra destinata a continuare. Gli scienziati prevedono di ricevere migliaia di ulteriori candidati esopianeti dalla missione Gaia dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea), che individua pianeti attraverso una tecnica chiamata astrometria, e dal prossimo telescopio spaziale Nancy Grace Roman della NASA che scoprirà migliaia di nuovi esopianeti attraverso una tecnica chiamata microlente gravitazionale.

Esopianeti futuri

Gli scienziati hanno scoperto migliaia di esopianeti (pianeti al di fuori del nostro sistema solare) in tutta la galassia. La maggior parte può essere studiata solo indirettamente, ma gli scienziati sanno che varia notevolmente, come raffigurato in questa rappresentazione artistica, da piccoli mondi rocciosi e giganti gassosi a pianeti ricchi di acqua e caldi come stelle.Crediti: Goddard Space Flight Center della NASA

Alla NASA, il futuro della scienza degli esopianeti sarà incentrato sulla ricerca di pianeti rocciosi simili alla Terra e sullo studio delle loro atmosfere alla ricerca di firme biologiche, ovvero qualsiasi caratteristica, elemento, molecola, sostanza o caratteristica che possa essere utilizzata come prova di vita passata o presente. Il telescopio spaziale James Webb ha già analizzato la chimica di oltre 100 atmosfere di esopianeti.

Ma studiare le atmosfere di pianeti delle dimensioni e della temperatura della Terra richiederà nuove tecnologie. In particolare, gli scienziati hanno bisogno di strumenti migliori per bloccare il riverbero della stella attorno alla quale orbita un pianeta. E nel caso di un pianeta simile alla Terra, il riverbero sarebbe significativo: il Sole è circa 10 miliardi di volte più luminoso della Terra, il che sarebbe più che sufficiente a coprire la luce del nostro pianeta natale se osservato da un osservatore distante.

La NASA ha due iniziative principali per cercare di superare questo ostacolo. Il Nancy Grace Roman trasporterà infatti uno strumento dimostrativo tecnologico chiamato Roman Coronagraph, che testerà nuove tecnologie per bloccare la luce stellare e rendere visibili pianeti deboli. Saranno tuttavia necessari ulteriori progressi nella tecnologia dei coronografi per costruirne uno in grado di rilevare un pianeta come la Terra. E la NASA sta lavorando a un progetto specifico a questo scopo, attualmente denominato Habitable Worlds Observatory.

