Il Sole sorge sul lago di Garda, in un’alba infuocata, creando un’atmosfera unica

Il lago di Garda è il maggiore lago italiano, con una superficie di circa 370 km quadrati e bagna ben tre diverse regioni: Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. La parte settentrionale si insinua all’interno delle Alpi, mentre a meridione si allarga, circondato da colline moreniche che rendono più dolce il paesaggio. Si estende tra alte montagne e verdi pianure, borghi ricchi di storia, rovine antiche e castelli e luoghi dove lasciarsi sopraffare dalla meraviglia di panorami mozzafiato. Una delle esperienze più incredibili che possiate fare mentre siete da queste parti è godervi un’alba direttamente dalla sponda occidentale, come in questo caso. Ogni stagione sa offrire scenari diversi, e la tipica situazione invernale è proprio questa: il sole che sorge dietro la classica foschia dei mesi freddi, regalando un gradito tepore e mostrandosi come una palla infuocata, trasformando il cielo in un dipinto di sfumature, dall’arancione al giallo. Gli scatti raffigurano il golfo di Manerba, e nello specifico l’Isola dei Conigli, splendida gemma del parco naturale della Rocca di Manerba.

Dati di Scatto

Canon Eos R, Sigma 100-400C

1/500s

f/8

ISO 100

Vorresti vivere avventure simili e imparare a realizzare ed editare scatti come questo? Contattaci!

Siamo disponibili per Workshop privati, sia online che sul campo.

Per curiosità e tanti altri scatti vi aspetto sul mio sito stefanomaraggi.it e sui miei social, che trovate qui sotto:

Stefano Maraggi: Instagram & Facebook

Inoltre: