Gli scienziati avvertono che è in arrivo una massiccia eruzione vulcanica che provocherà il caos in tutto il mondo

Advertisement

Nel 1815, il vulcano indonesiano Tambora emise la più potente eruzione mai registrata nella storia, spargendo un’enorme colonna di minuscole particelle nell’atmosfera e raffreddando il pianeta. Ciò che seguì fu chiamato “l’anno senza estate”: le temperature crollarono, i raccolti morirono, la gente perì di fame, si diffuse una pandemia di colera e decine di migliaia di persone persero la vita. Alcuni attribuiscono addirittura al vulcano il merito di aver ispirato Mary Shelley a scrivere Frankenstein, mentre si riparava dal freddo in Svizzera nel 1816. Da allora sono eruttati molti vulcani, ma il Tambora rimane l’eruzione vulcanica più recente e massiccia del pianeta. Più di 200 anni dopo, gli scienziati avvertono che ne starebbe arrivando un’altra.

Cosa dobbiamo aspettarci

La domanda non è se, ma quando, ha detto Markus Stoffel, professore di climatologia all’Università di Ginevra. Le prove geologiche suggeriscono una probabilità su 6 di un’eruzione massiccia in questo secolo, ha detto alla CNN. Questa volta, però, ciò accadrebbe in un mondo profondamente cambiato, non solo più popolato ma anche riscaldato dal cambiamento climatico. La prossima eruzione di massa “causerà il caos climatico”, ha detto Stoffel. “L’umanità non ha alcun piano”.

Il ruolo dell’anidride solforosa con l’eruzione

I vulcani hanno plasmato il mondo fin dai tempi antichi: hanno contribuito a creare i continenti, hanno modellato l’atmosfera e possono perfino modificare il clima. Durante un’eruzione, emettono un cocktail di lava, cenere e gas, tra cui l’anidride carbonica, che riscalda il pianeta, anche se in quantità irrisorie rispetto a quelle prodotte dall’uomo bruciando combustibili fossili. Gli scienziati sono più preoccupati di un altro gas: l’anidride solforosa.

Cosa accadrebbe oggi

Una massiccia eruzione vulcanica può spingere l’anidride solforosa attraverso la troposfera (la parte dell’atmosfera in cui si verificano i fenomeni meteorologici) nella stratosfera, lo strato a circa 11 chilometri dalla superficie terrestre dove volano gli aerei. Qui, forma minuscole particelle di aerosol che disperdono la luce solare, riflettendola nello spazio e raffreddando il pianeta. Queste particelle “si diffonderanno in giro per il mondo e dureranno per un paio d’anni”, ha affermato Alan Robock, professore di climatologia alla Rutgers University che ha trascorso decenni a studiare i vulcani.

Le precipitazioni

Ci sono anche indicazioni che le eruzioni massicce potrebbero influenzare le precipitazioni, prosciugando i sistemi monsonici, compresi quelli in Africa e Asia. “Il monsone in estate si verifica perché la terra si riscalda più velocemente dell’oceano”, ha spiegato Robock. Un’enorme eruzione vulcanica può interrompere la differenza di temperatura tra i due.

Impossibile da prevedere

Innanzitutto, c’è l’impatto immediato. Si stima che 800 milioni di persone vivano entro circa 100 chilometri da un vulcano attivo. Un’eruzione massiccia potrebbe cancellare un’intera città. Campi Flegrei, ad esempio, ha mostrato segni di risveglio e si trova appena a ovest della città di Napoli, che ospita circa 1 milione di persone. A lungo termine, gli impatti potrebbero essere catastrofici. Un calo di temperatura di 1 grado Celsius potrebbe sembrare piccolo, ma è una media. “Se osserviamo certe regioni, l’impatto sarà molto più grande”, ha concluso May Chim, una scienziata della Terra dell’Università di Cambridge.

Come possiamo prepararci sull’eruzione

La prossima eruzione potrebbe verificarsi ovunque. Ci sono aree che gli scienziati stanno osservando, tra cui l’Indonesia, una delle regioni vulcanicamente più attive del pianeta, e Yellowstone, negli Stati Uniti occidentali, che non ha sperimentato un’eruzione di grandi dimensioni per centinaia di migliaia di anni. “Ma quale sarà il prossimo e quando, è ancora impossibile prevederlo”, ha detto Stoffel. Le eruzioni vulcaniche massicce non possono essere prevenute, ma ci sono modi per prepararsi, ha aggiunto Stoffel. Ha chiesto agli esperti di valutare gli scenari peggiori, eseguire test di stress e elaborare piani: tutto, dalle evacuazioni agli sforzi di soccorso e alla messa in sicurezza delle scorte alimentari.

Per saperne di più: