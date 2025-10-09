Pubblicato su Nature, uno studio a guida italiana ha identificato un’arma di precisione contro il superbatterio Klebsiella pneumoniae, aprendo la strada a terapie alternative agli antibiotici.

Advertisement

L’Organizzazione Mondiale della Sanità la definisce una “pandemia silenziosa”: è la crisi della resistenza agli antibiotici, una minaccia globale che rischia di rendere incurabili anche le infezioni più comuni. In questo scenario preoccupante, una svolta significativa arriva dalla ricerca italiana.

Un team di scienziati, dell’Unità operativa di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, diretta da Marco Falcone, professore di malattie infettive dell’Università di Pisa, assieme alle infettivologhe Valentina Galfo e Giusy Tiseo, in collaborazione con la Sezione di Microbiologia batteriologica guidata da Simona Barnini, ha sviluppato e testato con successo un anticorpo monoclonale, contro uno dei nemici più temuti negli ospedali di tutto il mondo: il superbatterio Klebsiella pneumoniae. La scoperta, non rappresenta solo una nuova potenziale cura, ma un cambio di paradigma che potrebbe ridefinire la nostra lotta contro le infezioni più ostinate.

Il nemico: Klebsiella Pneumoniae resistente ai farmaci

Per comprendere l’importanza di questa scoperta, è fondamentale conoscere il bersaglio. Il Klebsiella pneumoniae causa infezioni severe come polmoniti, sepsi e infezioni urinarie. Negli ultimi anni, ceppi come l’ST147 NDM 1 hanno sviluppato una resistenza quasi totale ai farmaci, inclusi i carbapenemici, considerati l’ultima linea di difesa. Questi batteri sono una delle principali cause di infezioni nosocomiali, ovvero contratte in ospedale, e registrano tassi di mortalità molto elevati. L’incapacità degli antibiotici di eradicare queste infezioni rende la ricerca di nuove armi terapeutiche non solo auspicabile, ma assolutamente urgente per la salute pubblica.

La strategia: l’approccio mirato degli anticorpi monoclonali

La soluzione proposta si basa sugli anticorpi monoclonali. A differenza di un antibiotico, un anticorpo monoclonale è una proteina prodotta in laboratorio per riconoscere un bersaglio specifico, come un missile di precisione. I ricercatori hanno utilizzato un approccio innovativo, definito “antigen agnostic”, isolando gli anticorpi direttamente da pazienti che erano guariti dall’infezione. In questo modo hanno potuto identificare le difese naturali più efficaci che il corpo umano aveva già prodotto.

Questa strategia garantisce un’azione mirata contro il patogeno, riducendo i danni al microbioma e il rischio di sviluppare ulteriore resistenza.

Il punto debole del batterio identificato dalla ricerca

Il successo dello studio risiede nell’aver individuato il tallone d’Achille del Klebsiella pneumoniae. L’errore sarebbe pensare al lipopolisaccaride (LPS), comune a molti batteri. Invece, l’anticorpo monoclonale sviluppato ha come bersaglio specifico la capsula polisaccaridica KL64, uno scudo zuccherino che avvolge la superficie più esterna del batterio.

Questa capsula agisce come un mantello dell’invisibilità, mascherando il patogeno e impedendo alle cellule del sistema immunitario, come i macrofagi, di riconoscerlo e fagocitarlo. Colpire la capsula KL64 significa quindi smascherare il batterio e renderlo vulnerabile alle nostre difese naturali.

Come funziona la nuova terapia?

Una volta somministrato, l’anticorpo monoclonale si lega saldamente alla capsula KL64 del batterio. Questo legame innesca un meccanismo di difesa chiamato opsonizzazione: l’anticorpo agisce come una bandiera, segnalando la presenza del nemico alle cellule immunitarie. Come dimostrato nello studio, questo facilita enormemente la fagocitosi, ovvero l’assorbimento e la distruzione del batterio da parte dei macrofagi.

Inoltre, l’anticorpo induce una crescita “incatenata” dei batteri, rendendoli più facili da eliminare. I test preclinici su modelli animali sono stati eccezionali, mostrando una sopravvivenza superiore all’80% anche con dosi molto basse, a conferma della sua potente azione.

Il contributo decisivo della scienza toscana

Questa scoperta vede una forte impronta italiana. La ricerca è stata coordinata dai laboratori della Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) di Siena, con il contributo dell’Università di Pisa e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP), dove il team del professor Marco Falcone ha isolato i ceppi batterici dai pazienti.

Il lavoro, guidato da scienziati del calibro di Rino Rappuoli e Anna Kabanova, ha visto anche importanti collaborazioni internazionali, tra cui l’Hartford Hospital negli USA e la Monash University in Australia, ed è stato sostenuto da fondi della Regione Toscana e del Ministero della Salute.

Come affermato anche dal professor Marco Falcone, questo risultato, conferma l’eccellenza della ricerca toscana sulle infezioni da patogeni multiresistenti, e in futuro, questi anticorpi potrebbero essere utilizzati sia per la profilassi dei pazienti fragili colpiti dal batterio, sia come supporto terapeutico nelle infezioni gravi.

Prospettive future: dalla ricerca alla corsia

Nonostante gli enormi passi in avanti, la strada per una terapia clinica richiede ulteriori passaggi. I risultati forniscono la base per avviare la sperimentazione sull’uomo. Se i futuri studi confermeranno la sicurezza e l’efficacia, questo anticorpo monoclonale potrebbe essere usato sia come trattamento per infezioni severe, sia come profilassi per proteggere pazienti fragili e ad alto rischio.

Rappresenta una concreta speranza per disarmare uno dei patogeni più pericolosi, offrendo una nuova opzione salvavita a livello globale.

Fonti:

Monoclonal antibodies protect against pandrug-resistant Klebsiella pneumoniae (NATURE)

Passioneastronomia.it|L’Astronomia e la divulgazione scientifica alla portata di tutti!