Per comprendere la nostra futura evoluzione dobbiamo guardare al nostro passato.

I nostri discendenti saranno cyborg dotati di impianti meccanici ad alta tecnologia, arti rigenerabili e telecamere al posto degli occhi, come se fossero usciti da un romanzo di fantascienza? Gli esseri umani potrebbero trasformarsi in una specie ibrida di esseri biologici e artificiali? Oppure potremmo diventare più piccoli o più alti, più magri o più grassi, o persino con tratti del viso e colore della pelle diversi? Non lo sappiamo, ma per capire la questione, torniamo indietro di un milione di anni per vedere che aspetto avessero gli umani a quel tempo.

Come eravamo un milione di anni fa

Tanto per cominciare, l’Homo sapiens non esisteva. Un milione di anni fa, probabilmente esistevano diverse specie umane, tra cui l’Homo heidelbergensis, che condivideva somiglianze sia con l’Homo erectus che con gli esseri umani moderni, ma un’anatomia più primitiva rispetto al successivo Neanderthal. Nella storia recente, negli ultimi 10.000 anni, l’uomo ha dovuto adattarsi a cambiamenti importanti. La vita agricola e l’abbondanza di cibo hanno portato a problemi di salute che abbiamo risolto con la scienza, come il trattamento del diabete con l’insulina. In termini di aspetto, l’uomo è diventato più grasso e, in alcune zone, più alto.

Una questione tecnologica

In futuro dovremo abituarci a vivere con sempre più persone ed è qui che entra in gioco la tecnologia. “Un impianto nel cervello ci permetterebbe di ricordare i nomi delle persone”. Attualmente, le persone hanno impianti per riparare una parte del corpo che è rotta, come un pacemaker o una protesi all’anca. Forse in futuro, gli impianti saranno utilizzati semplicemente per migliorare una persona. Oltre agli impianti cerebrali, potremmo avere parti tecnologiche più visibili come elemento del nostro aspetto, come un occhio artificiale con una telecamera in grado di leggere diverse frequenze di colori e immagini.

Una popolazione sempre più scura

Alcuni popoli si riproducono a tassi più alti o più bassi. Le popolazioni africane, ad esempio, si stanno espandendo rapidamente, quindi quei geni aumentano a una frequenza più elevata a livello di popolazione globale. Le aree di pelle chiara si riproducono a tassi più bassi. Pertanto, prevedo gli esperti, il colore della pelle, a livello globale, diventerà più scuro. “Ci aspettiamo che la persona media tra diverse generazioni avrà una carnagione più scura di quella attuale”, spiegano.

E che dire dello spazio?

Se gli umani finissero per colonizzare Marte, come ci evolveremmo? Con una gravità inferiore, i muscoli del nostro corpo potrebbero cambiare struttura. Forse avremo braccia e gambe più lunghe. In un clima più freddo, simile a quello dell’era glaciale, potremmo persino diventare ancora più “robusti”, con peli isolanti, come i nostri parenti di Neanderthal? Non lo sappiamo, ma di certo la variabilità genetica umana è in aumento. In tutto il mondo si verificano circa due nuove mutazioni per ogni 3,5 miliardi di coppie di basi del genoma umano ogni anno, il che è piuttosto sorprendente, e rende improbabile che saremo gli stessi tra un milione di anni.

