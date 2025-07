Grazie alle osservazioni del Mars Express dell’ESA, abbiamo scoperto che le tempeste di polvere marziane sollevano nuvole simili a quelle della Terra.

Terra e Marte hanno atmosfere molto diverse. Marte ha un’atmosfera rarefatta, molto più fredda rispetto a quella della Terra: è composta quasi interamente da anidride carbonica, mentre la nostra contiene una gran quantità di azoto e ossigeno. La densità dell’atmosfera marziana è meno di un cinquantesimo di quella terrestre, equivalente a quella che troviamo a circa 35 km sopra la superficie terrestre.

Le tempeste di sabbia su Marte. Credit: ESA

Atmosfera diversa, stesse nuvole (o quasi)

Nonostante la loro diversità, si è scoperto che le nuvole prodotte da queste tempeste di sabbia marziane sarebbero molto simili a quelle della Terra. In particolare questo nuovo studio si è soffermato su due grandi tempeste di sabbia avvenute vicino al Polo Nord di Marte nel 2019. Il fenomeno è stato ripreso dalle due telecamere a bordo della sonda Mars Express dell’ESA, lanciata nel 2003 per studiare il pianeta rosso.

Le immagini di Marte

Le immagini rivelano che le tempeste di sabbia marziane sono costituite da celle nuvolose più piccole, disposte come ciottoli. La trama che si forma assomiglia molto a quella terrestre, dato che la convenzione prevede che l’aria calda salga perché meno densa rispetto a quella fredda che la circonda. Questo tipo di fenomeno è chiamato convenzione a celle chiuse e si verifica quando l’aria sale al centro di piccole sacche nuvolose. Lo spazio attorno a queste “celle” è attraversato dall’aria (quella più fredda si muove verso il basso, mentre quella più calda sale).

Cosa avviene sulla Terra

Sulla Terra, l’aria che contiene acqua si condensa formando le nuvole. Le nubi di polvere marziane hanno più o meno lo stesso meccanismo, ma su Marte le colonne d’aria contengono polvere anziché acqua. Il Sole riscalda l’aria ricca di polvere, facendola salire e formando queste sacche polverose.

