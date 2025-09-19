Le domande sulle nostre origini, biologiche, chimiche e cosmiche, sono le più profonde che possiamo porci. Ecco le migliori risposte degli scienziati.

Per millenni, abbiamo avuto solo storie come guida: mitologie e idee non verificate e infondate, scaturite dall’immaginazione umana. Tuttavia, la scienza ci ha fornito, per la prima volta nella storia della nostra specie, risposte convincenti e basate sui fatti a molte di queste domande, che ci permettono di dare un senso non solo alla natura, ma anche alla storia di come siamo nati. I progressi biologici, chimici e fisici del XIX, XX e ora del XXI secolo ci hanno permesso di mettere insieme un puzzle che finalmente risponde alla domanda che molti di noi si sono posti per così tanto tempo: “Da dove veniamo?”

Cosa dice la scienza

L’evoluzione degli esseri umani moderni può essere ricostruita grazie a un’enorme quantità di prove rinvenute in tutto il mondo nei fossili. Crediti: SV Medaris / UW-Madison.

Le prove più antiche che abbiamo della vita sulla Terra risalgono ad almeno 3,8 miliardi di anni fa. La Terra potrebbe essere stata abitata anche prima, poiché prove circostanziali (basate sui rapporti isotopici del carbonio provenienti da depositi di zircone in rocce antiche) suggeriscono che la Terra avrebbe potuto essere ricca di vita già 4,4 miliardi di anni fa. Tuttavia, a un certo punto della storia cosmica, la vita è emersa dalla non-vita. Attualmente non si sa esattamente come ciò sia avvenuto, né cosa sia avvenuto prima: pertanto, chimicamente, in un certo momento del passato, sulla Terra o altrove, è emerso un organismo dotato di metabolismo e di capacità replicativa, creando un punto di origine per la vita.

Come si è formata la Terra

Tuttavia, la Terra stessa, così come il resto del nostro Sistema Solare, ha dovuto essere creata affinché ci fosse vita sulla Terra. Il Sistema Solare ha circa 4,56 miliardi di anni, con la Terra leggermente più giovane e la Luna circa 50 milioni di anni più giovane della Terra. Ci siamo formati da una nube molecolare di gas che si è contratta e ha formato stelle, con i pianeti (compresi i pianeti primordiali che potrebbero essere stati espulsi o distrutti in seguito) che sono emersi da un disco protoplanetario che circondava il nostro giovane proto-Sole. Ora, più di quattro miliardi e mezzo di anni dopo, rimangono solo i sopravvissuti, noi compresi.

Da dove arriva la vita sulla Terra

Fortunatamente, abbiamo una storia cosmica che spiega l’emergere di elementi come l’ossigeno, l’azoto e il carbonio (fra gli altri): dai cicli di vita delle stelle. Attraverso le morti stellari, tra cui quelle di stelle simili al Sole che muoiono nelle nebulose planetarie, di stelle molto massicce che muoiono nelle supernove a collasso del nucleo, di stelle di neutroni che si scontrano nelle kilonove e di stelle nane bianche che esplodono nelle supernove di tipo Ia, gli elementi pesanti dell’Universo vengono creati e restituiti al mezzo interstellare, dove possono partecipare a nuovi episodi di formazione stellare.

Siamo polvere di stelle

Ecco da dove provengono gli esseri umani, da dove proviene la vita, da dove proviene il Sistema Solare e da dove provengono gli elementi pesanti. Servono le stelle per creare gli ingredienti grezzi per formare i pianeti. Serve una stella in fase di formazione tardiva con abbastanza elementi pesanti per creare un pianeta roccioso con gli ingredienti giusti per la vita. Poi servono le giuste reazioni chimiche per avviare la creazione di una creatura vivente da una non-vita. Ci vogliono le giuste condizioni affinché la vita sopravviva e prosperi su scale temporali geologiche, sotto la pressione della selezione naturale, per creare la diversità di vita che troviamo sulla Terra oggi, compresi gli esseri umani.

