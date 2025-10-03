La sonda Cassini ha trovato i precursori di molecole biologiche nell’oceano di Encelado, spingendo l’ESA a progettare una nuova missione per cercare vita sulla luna di Saturno.

Advertisement

Encelado, la piccola luna ghiacciata di Saturno, continua a essere una fonte inesauribile di scoperte che accendono le speranze della ricerca di vita extraterrestre. Un nuovo studio, basato su dati raccolti quasi due decenni fa dalla storica missione della Sonda Cassini, ha identificato una serie di molecole organiche complesse mai viste prima, che rafforzano notevolmente l’ipotesi di abitabilità del suo oceano sotterraneo.

La ricerca, guidata da Nozair Khawaja della Freie Universität di Berlino e della University of Stuttgart, non solo svela la ricchezza chimica di questo mondo lontano, ma guida attivamente i piani dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per una futura, ambiziosa missione dedicata.

Un oceano svelato da fontane cosmiche

Per comprendere l’importanza di questa scoperta, è necessario ricordare il contesto unico di Encelado. Sotto una spessa crosta di ghiaccio, questa luna di 500 km di diametro nasconde un oceano globale di acqua salata. La sua presenza ci è stata rivelata nel 2005 in modo spettacolare: attraverso profonde crepe vicino al polo sud, note come “strisce di tigre”, Encelado espelle nello spazio enormi getti di vapore acqueo e granuli di ghiaccio.

Questi pennacchi, che si estendono per centinaia di chilometri, alimentano l’anello E di Saturno e offrono agli scienziati un’opportunità irripetibile: analizzare la composizione dell’oceano senza dover atterrare e perforare la superficie.

Perché l’impatto veloce ha cambiato tutto

Il nuovo studio si è concentrato sui dati raccolti dallo strumento Cosmic Dust Analyzer (CDA) di Cassini durante un passaggio ravvicinato attraverso i getti nel 2008. La metodologia è stata tanto brutale quanto efficace: i granuli di ghiaccio oceanico hanno colpito il rilevatore dello strumento a una velocità vertiginosa di circa 18 km/s. Come ha spiegato Khawaja, questo dettaglio è stato cruciale: “I granuli di ghiaccio contengono non solo acqua congelata, ma anche altre molecole, incluse quelle organiche.”

A velocità di impatto inferiori, il segnale proveniente dai cluster di molecole d’acqua può nascondere quello di alcune molecole organiche. Ma quando i granuli di ghiaccio colpiscono il CDA così velocemente, le molecole d’acqua non si raggruppano e abbiamo la possibilità di vedere questi segnali precedentemente nascosti.”

Come ha aggiunto il co-autore Frank Postberg, “queste molecole organiche provano di non essere un prodotto dell’esposizione all’ambiente spaziale, ma provengono direttamente dall’oceano.” Il team ha infatti confrontato i granuli “freschi” dei getti con quelli “vecchi” trovati nell’anello E, che possono avere centinaia di anni ed essere stati alterati dalla radiazione spaziale, confermando l’origine oceanica e incontaminata dei composti appena identificati.

Le molecole scoperte: catene e anelli “pronti” per la vita

A differenza di studi passati, che avevano rilevato molecole organiche semplici e precursori di amminoacidi, questa analisi svela composti più complessi e diversificati.

Tra le molecole identificate figurano:

Composti alifatici: Simili a catene di “perle” di carbonio, fondamentali per la struttura di molecole biologiche come gli acidi grassi;

Simili a catene di “perle” di carbonio, fondamentali per la struttura di molecole biologiche come gli acidi grassi; Esteri, eteri ed alceni (etero)ciclici: Molecole più complesse che formano strutture ad anello, cruciali per amminoacidi aromatici e basi azotate;

Molecole più complesse che formano strutture ad anello, cruciali per amminoacidi aromatici e basi azotate; Composti contenenti azoto e ossigeno: Identificati in modo tentativo, queste scoperte sono preliminari, basate su frammenti molecolari, e richiederanno conferme future;

Identificati in modo tentativo, queste scoperte sono preliminari, basate su frammenti molecolari, e richiederanno conferme future; “Abbiamo trovato prove di numerosi pathway chimici che, partendo da queste molecole organiche, possono portare a composti biologicamente rilevanti.” ha affermato Khawaja.

Sulla Terra, molecole simili partecipano a reazioni che portano a composti essenziali per la vita. Su Encelado, questi composti intermedi già parzialmente assemblati potrebbero evolvere, ad esempio, in amminoacidi aromatici o basi azotate, simili a quelle nel DNA.

Manovra di inserimento nell’orbita di Saturno| Crediti: NASA/JPL/Caltech (Illustrazione di David Seal)

Implicazioni per l’abitabilità e il futuro dell’esplorazione

Questa scoperta rafforza enormemente il caso di Encelado come ambiente potenzialmente abitabile. La scienza definisce quattro pilastri per l’abitabilità: acqua liquida, una fonte di energia (che si ipotizza derivi da interazioni idrotermali sul fondale), gli elementi chimici necessari e, appunto, molecole organiche complesse. Con questa ricerca, l’ultimo pilastro è stato consolidato in modo significativo.

Tuttavia, gli scienziati mantengono un cauto rigore. Come sottolinea Khawaja, anche non trovare vita su Encelado sarebbe una scoperta enorme, perché solleverebbe domande fondamentali su come e perché la vita non si è sviluppata, pur in presenza di condizioni apparentemente ideali.

Questi risultati stanno già plasmando il futuro. L’ESA sta attivamente discutendo i piani per una missione dedicata a Encelado, che potrebbe orbitare attorno alla luna, volare ripetutamente attraverso i suoi getti con strumenti di nuova generazione, come spettrometri più sensibili per rilevare biosignature (tracce chimiche di vita), e infine far atterrare un lander per campionare direttamente il materiale.

Come conclude Nicolas Altobelli, scienziato del progetto Cassini per l’ESA, “il confronto di questi risultati con quelli delle nostre prossime missioni, come JUICE che esplorerà le lune ghiacciate di Giove a partire dal 2031, ci darà una prospettiva più ampia sulla potenziale abitabilità di questi mondi oceanici.”

L’eredità di Cassini continua a vivere, indicandoci la strada verso la prossima frontiera. Encelado non è più solo una luna ghiacciata: è un laboratorio cosmico che ci invita a esplorare.

Fonti: