Gli astronomi hanno osservato un alone scintillante multicolore osservando l’atmosfera di WASP-76b. Ecco di che si tratta

Gli astronomi hanno appena osservato uno strano fenomeno su un altro pianeta. Mentre studiavano l’atmosfera dell’esopianeta WASP-76b, gli astronomi si sono imbattuti in un alone di luce scintillante e multicolore. Questo spettacolo non era mai stato visto prima al di fuori del Sistema Solare, ma era stato riscontrato solo su due pianeti: la Terra e Venere.

Cosa sappiamo dello strano fenomeno su WASP-76b

Credit: ESA

Costituiti da una serie di anelli concentrici attorno a un centro luminoso, questi splendidi spettacoli di colore richiedono condizioni specifiche per formarsi. La luce deve risplendere su una nebbia di goccioline sferiche più o meno tutte della stessa dimensione. La loro apparizione su WASP-76b può dirci molto sulla misteriosa atmosfera di questo mondo decisamente “alieno”.

L’importanza di osservare il pianeta WASP-76b

WASP-76b è uno dei pianeti preferiti dagli scienziati. Orbita attorno a una stella poco più grande del Sole nella costellazione dei Pesci, a circa 640 anni luce dalla Terra. La sua orbita attorno alla stella è incredibilmente stretta, pensate che fa un giro completo in soli 1,8 giorni. Questa vicinanza significa che fa anche incredibilmente caldo, con temperature diurne che superano i 2.400 gradi Celsius, alte abbastanza da vaporizzare il ferro.

Nuvole di ferro su questo pianeta

E il ferro c’è. Ci sono letteralmente nuvole di ferro nell’atmosfera dell’esopianeta. WASP-76b ha il 90% della massa di Giove, ma circa il 185% delle sue dimensioni. Mentre il pianeta passa davanti alla sua stella, gli astronomi possono scrutare la sua atmosfera. Finora, oltre al ferro, hanno identificato sodio, calcio, cromo, litio, idrogeno, vanadio, magnesio, azoto, manganese, potassio e bario. È uno dei mondi più interessanti della nostra galassia.

