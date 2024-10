L’aumento delle temperature ha aggravato le inondazioni in Spagna: il cambiamento climatico di origine antropica scatena eventi sempre più estremi

Sebbene gli scienziati siano restii ad attribuire singoli eventi estremi al cambiamento climatico, sono stati pronti a evidenziare come l’aumento delle temperature abbia intensificato le recenti inondazioni in Spagna. “Non c’è dubbio: queste intense alluvioni sono state intensificate dal cambiamento climatico,” ha spiegato la dottoressa Friederike Otto dell’Imperial College di Londra, a capo di un gruppo internazionale di scienziati che studia il ruolo del riscaldamento globale in eventi di questo tipo. “Con ogni frazione di grado di riscaldamento dovuto ai combustibili fossili, l’atmosfera può trattenere più umidità, portando a piogge più intense.”

Cosa ha causato l’alluvione in Spagna

I ricercatori indicano che la causa principale delle precipitazioni intense sia innanzitutto un fenomeno naturale che colpisce la Spagna in autunno e inverno. Chiamato “gota fría” o “goccia fredda”, si verifica quando aria fredda scende sulle acque calde del Mar Mediterraneo, che negli ultimi anni ha registrato temperature estremamente alte. L’aria calda e umida sulla superficie del mare sale rapidamente, formando nuvole che si spostano verso la costa e scaricano ingenti quantità di pioggia.

Gli scienziati affermano che il cambiamento climatico ha influito direttamente sulla quantità di pioggia portata da queste nuvole, aumentando del 7% ogni aumento di un grado Celsius. Quando la pioggia inizia a cadere, lo fa con una intensità maggiore su terreni che non riescono ad assorbire livelli così alti d’acqua.

Il ruolo del riscaldamento globale

“Oltre alle precipitazioni estreme, stiamo assistendo a estati più calde, che seccano il suolo e riducono la sua capacità di assorbire acqua,” ha spiegato il professor Mark Smith dell’Università di Leeds. “Questo amplifica gli effetti diretti dell’intensificazione delle piogge, poiché una maggiore quantità d’acqua raggiunge i fiumi.” Esiste anche un dibattito tra gli scienziati sul fatto che un mondo più caldo possa rendere queste tempeste più “lente”, il che aumenterebbe la quantità di pioggia che possono scaricare.

Quest’anno abbiamo visto evidenze di questo tipo di tempesta e dei danni che può causare. A settembre, la tempesta Boris ha portato morte e distruzione in diversi paesi dell’Europa centrale, rafforzata ancora una volta dalle alte temperature nel Mediterraneo. Secondo gli scienziati, il cambiamento climatico ha raddoppiato la probabilità di disastri come questo.

L’Europa è preparata?

In Spagna, la mancanza di avvisi precisi ha sollevato critiche sul fatto che si sarebbe potuto fare di più. Le inondazioni sono state così violente da distruggere persino alcuni ponti. Tuttavia, i meteorologi affermano che prevedere il percorso di temporali rapidi e intensi è un compito estremamente difficile.

“Gli avvisi possono salvare vite, aiutando le persone a cercare rifugi sicuri prima di un’alluvione. Ma, come abbiamo visto in Spagna, è incredibilmente difficile emettere avvisi per temporali intensi perché il punto esatto delle precipitazioni più forti è spesso imprevedibile,” ha detto la dottoressa Linda Speight dell’Università di Oxford. “I metereologi e gli scienziati stanno lavorando a soluzioni innovative per questa sfida, ma non sarà facile risolvere il problema.”

Uno degli aspetti che l’alluvione in Spagna ha messo in evidenza è l’incapacità delle infrastrutture moderne di gestire eventi di inondazioni estreme. Come hanno dichiarato alcuni ricercatori, le nostre strade, ponti e reti urbane sono progettati per affrontare il clima del secolo scorso, non quello attuale.

