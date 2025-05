In Antartide c’è stato un aumento di ghiaccio documentato dai satelliti della NASA: ecco cosa pensano gli scienziati.

Secondo un nuovo studio, negli ultimi anni l’Antartide ha accumulato più ghiaccio, nonostante l’aumento delle temperature medie globali e il cambiamento climatico. Utilizzando i dati dei satelliti della NASA, i ricercatori della Tongji University di Shanghai hanno monitorato i cambiamenti nella calotta glaciale dell’Antartide per oltre due decenni. La tendenza generale è quella di una sostanziale perdita di ghiaccio nel continente, ma dal 2021 al 2023 l’Antartide ha recuperato parte del ghiaccio perso.

Come è stato possibile?

Il recente aumento della calotta glaciale antartica non compensa il periodo prolungato di accelerazione della perdita di ghiaccio che il continente sta attraversando. Crediti: Science China Press.

Tuttavia, questo non è un segno che il riscaldamento globale e il cambiamento climatico si siano miracolosamente invertiti. Immaginate una lunga pista da sci con un piccolo salto alla fine. Ecco come appare una linea che attraversa i dati della calotta glaciale antartica tracciata su un grafico. Sebbene ci siano stati alcuni recenti aumenti di ghiaccio, questi non compensano minimamente quasi 20 anni di perdite.

Lo studio del 2023

Uno studio del 2023 ha documentato l’aumento di massa senza precedenti di ghiaccio in Antartide tra il 2021 e il 2022. Quello studio, scritto da molti degli stessi autori del nuovo articolo, ha scoperto che dietro c’era un’anomalia che riguardava le precipitazioni molto elevate. Lo studio più recente suggerisce che la tendenza sia continuata almeno fino al 2023. Gli scienziati ritengono che l’aumento del ghiaccio sarà però temporaneo.

Il ruolo del cambiamento climatico in Antartide

Il cambiamento climatico non significa che la Terra si surriscalderà allo stesso ritmo ovunque. Una singola regione non racconterà mai l’intera storia del nostro mondo che si sta riscaldando. Storicamente, le temperature su gran parte dell’Antartide sono rimaste relativamente stabili, in particolare rispetto all’Artico, che si è riscaldato quattro volte più velocemente del resto del globo. Anche il ghiaccio marino dell’Antartide è stato molto più stabile rispetto all’Artico, ma la situazione è cambiata negli ultimi anni.

