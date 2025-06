Che meraviglia la nostra Italia! Il video in 4K vi mostrerà come gli astronauti vedono in tempo reale il ‘bel paese’ dalla Stazione Spaziale Internazionale

Un filmato che lascia senza parole in occasione della festa della Repubblica di oggi 2 Giugno: tutta la bellezza della nostra Italia ripresa dallo spazio dagli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il Bel Paese ripreso in tutto il suo splendore! In particolare è stato girato con una telecamera RED Dragon a bordo della ISS dall’astronauta italiano dell’ESA Paolo Nespoli il 29 agosto 2017, il video mostra in tempo reale mentre la ISS sorvola l’Italia.

Qualche info sul nostro Pianeta

Il nostro pianeta è il terzo in ordine di distanza dal Sole ed il quinto più grande del sistema solare. E’ l’unico mondo con acqua liquida sulla superficie oltre che l’unico dove è presente vita (ad oggi conosciuta). La Terra è leggermente più grande del vicino Venere ed è la più grande dei quattro pianeti (tutti fatti di roccia e metallo) del sistema solare interno. I pianeti, tranne la Terra, prendono il nome da divinità greche e romane. Tuttavia, Terra è una parola germanica, che significa semplicemente “il terreno” (ha almeno 1.000 anni). I vasti oceani sono stati una “culla” per lo sviluppo della vita circa 3,8 miliardi di anni fa.

Caratteristiche

Con un raggio di 6.371 chilometri, la Terra è il più grande dei pianeti terrestri ed il quinto più grande in assoluto del sistema solare. La Terra è esattamente ad un’unità astronomica (150 milioni di chilometri) dal Sole e questa unità è definita proprio come la distanza Terra-Sole. Ci vogliono circa otto minuti affinché la luce del Sole, viaggiando a circa 300.000 km/s, raggiunga il nostro pianeta. Quando il sistema solare si stabilì nella sua configurazione attuale, circa 4,5 miliardi di anni fa, la Terra si formò grazie alla gravità che aggregò gas e polvere. Come gli altri pianeti terrestri, il nostro pianeta ha un nucleo centrale, un mantello roccioso e una solida crosta.

