Il racconto diretto di una scienziata dimostra che il mondo può affrontare una crisi ambientale globale.

Mentre l’aereo rombava attraverso un cielo instabile verso l’Antartide, guardavo fuori dal finestrino il paesaggio di banchi di ghiaccio in movimento e l’oceano scuro. Non c’erano strade, insediamenti, strutture di alcun tipo, nemmeno l’occasionale nave solitaria nei mari del polo sud. Mentre ci avvicinavamo al continente, gli ultimi raggi di sole svanirono, sostituiti da un tramonto blu e viola. Fu allora che mi resi conto che eravamo davvero in viaggio verso l’ultimo avamposto della Terra. Solo l’anno prima, ero felicemente seduta alla mia scrivania nel ufficio, dove studiavo la chimica stratosferica usando modelli al computer. La molecola chiave in quella chimica è l’ozono, un gas altamente reattivo prodotto dall’ossigeno che ha capacità uniche di assorbire la luce ultravioletta ad alta energia. Il fragile scudo di ozono della Terra si frappone tra noi e i raggi del Sole ed è ciò che per primo ha permesso alla vita di strisciare fuori dall’oceano e camminare sulla terra. Uno “strato” di ozono si è formato naturalmente nella stratosfera mentre l’ossigeno si evolveva sulla Terra, circa 15-50 chilometri sopra le nostre teste.

Un problema futuro

Il 21 settembre 2023 ha segnato il record di dimensioni del buco dell’ozono. Crediti: NASA

La United States National Ozone Expedition (o NOzE, come la chiamavamo) era composta da 16 scienziati provenienti da quattro diversi istituti di ricerca. A 30 anni ero la più giovane e l’unica donna. Eppure ero la scienziata capo del progetto, il che mi rendeva la portavoce del gruppo e, occasionalmente, colei che prendeva le decisioni. Mi piacque più di quanto mi aspettassi. Ho anche acquisito una profonda comprensione del funzionamento della politica e del ruolo critico dell’opinione pubblica.

I CFC (clorofluorocarburi) e altre sostanze chimiche che impoveriscono l’ozono sono stati banditi ovunque in base al trattato ambientale globale di maggior successo che il mondo abbia mai conosciuto (finora), e l’umanità ha già messo il buco dell’ozono sulla buona strada per guarire lentamente. Mi ci vorrebbero decenni per capire come e perché questo miracolo di bonifica ambientale è avvenuto.

Quel primo volo verso l’Antartide non fu davvero l’inizio del mio viaggio: avevo studiato l’atmosfera per circa un decennio prima di dirigermi a sud, e il mio lavoro personale seguiva una lunga storia di ricerca sull’ozono. Verso la fine del XIX secolo, gli scienziati iniziarono a capire come lo strato di ozono ci protegge dal Sole.

La scoperta del buco dell’ozono

La scoperta del buco nell’ozono ha causato un’onda d’urto nella comunità scientifica mondiale quando è stata resa pubblica sulla rivista Nature, nel maggio del 1985. Molti dei miei colleghi più anziani rimasero inorriditi dalla pubblicazione. Se era vero, perché i satelliti non l’avevano captato?

Non ci è voluto molto per risolvere quel mistero. Gli scienziati della NASA sono tornati indietro e hanno ricontrollato i loro algoritmi e hanno riferito nel giro di pochi mesi di aver visto anche i cambiamenti dell’ozono antartico, e che stavano coprendo la maggior parte del continente. Nella vista dallo spazio, si poteva facilmente vedere che si era formato un enorme buco nell’ozono. I dati satellitari potevano persino essere trasformati in drammatici videoclip a colori, in cui si poteva vedere un vortice con il suo buco nell’ozono sopra il Polo Sud, che ruotava come un uragano visto dallo spazio, un uragano con un buco spalancato al posto di un occhio.

Quando queste immagini arrivarono in TV e sui giornali, il problema divenne di dominio pubblico. Se si fosse dimostrato che era dovuto ai clorofluorocarburi, allora si sarebbe trattato di una crisi scientifica percepibile dalle persone.

L’idea migliore

L’autrice dello studio, Susan Solomon, insignita della medaglia nazionale statunitense per la scienza, ha contribuito a chiarire la chimica che spiega come l’uso umano dei CFC stia danneggiando lo strato di ozono molto più rapidamente del previsto. Crediti: NOAA

L’Antartide è anche il posto più freddo nella stratosfera. I clorofluorocarburi gassosi si scompongono nella luce ad alta intensità della stratosfera e vengono convertiti principalmente in acido cloridrico e gas di nitrato di cloro. Finché il cloro rimane lì, l’ozono è sicuro. E queste due cose non reagiscono affatto insieme nella fase gassosa.

Ho iniziato a pensare a cosa potrebbe accadere sulle superfici di quelle nubi gelide. Le superfici possono cambiare profondamente la chimica; ecco perché le nostre auto a benzina hanno convertitori catalitici le cui superfici trasformano i nostri gas di scarico in composti meno pericolosi. Ho pensato che l’acido cloridrico e il nitrato di cloro potessero unirsi e reagire sulle superfici di quelle particelle di nubi polari, liberando il cloro che distrugge l’ozono e riportandolo alla fase gassosa. Questo, insieme alla necessità di un po’ di luce solare (per guidare ulteriori reazioni), era l’essenza della mia idea.

Il Protocollo di Montreal

Ho presentato il lavoro ai colleghi in un convegno scientifico nello stesso mese. Ricordo bene lo scetticismo con cui è stata accolta la mia presentazione, con un sacco di domande difficili. Ma le domande difficili sono ciò di cui si occupa la scienza, e rendono il nostro lavoro più forte. Deve essere forte se le persone devono prendere decisioni industriali o basare le politiche su di essa.

La protezione dello strato di ozono attraverso il Protocollo di Montreal del 1987 è giustamente definita la più grande storia di successo ambientale internazionale del mondo, celebrata a livello globale e considerata come prova di ciò che le persone possono ottenere nella gestione del rischio ambientale.

Segnali di guarigione del buco dell’ozono

Il progresso può ancora avvenire quando non dipende da scelte personali ma da quelle politiche? Certo. Sbarazzarsi dei CFC nella refrigerazione e nell’aria condizionata non era qualcosa che il singolo consumatore poteva fare, al di là di limitate scelte personali. Ma le politiche di orientamento della tecnologia hanno ispirato l’innovazione necessaria per trovare quelle soluzioni e renderle abbastanza economiche da essere pratiche.

La scoperta del buco nell’ozono antartico ha sbalordito il mondo intero e ha reso la questione dell’ozono una “crisi calda”. Le persone sono molto più brave a risolvere le crisi calde che a gestire quelle lente. Il fascino del pubblico ha mantenuto gli scienziati energici e i politici ben motivati ​​ad agire. Gli scienziati si sono abituati al fantastico potere del lavoro di squadra: negli esperimenti sul campo fino ai confini della Terra e, cosa più importante, nei rapporti di valutazione internazionali. Abbiamo smesso di lavorare come lupi solitari e siamo diventati un branco efficace, consapevoli che come gruppo potevamo servire il mondo meglio di quanto chiunque di noi potesse fare da solo.

Il buco dell’ozono antartico varia di anno in anno, colpito da cose come nubi vulcaniche e fumo di incendi boschivi che possono portare a un buco di lunga durata per un anno o due, finché quelle particelle extra non si disperdono. Ma i segnali di guarigione del danno che abbiamo causato sono già chiari a lungo termine. Possiamo continuare così? Dovremo sempre essere attenti alle nuove minacce, che si tratti, potenzialmente, delle particelle metalliche rilasciate dai satelliti o del crescente numero di viaggi di piacere nello spazio, quindi rimanete sintonizzati.

