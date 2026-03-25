Nel 1901 Tesla convinse J.P. Morgan a finanziare una torre per trasmettere energia wireless. Quando Morgan capì il piano vero, smise di rispondere alle lettere.

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Nel febbraio del 1901 Nikola Tesla scrisse a J.P. Morgan per illustrargli un progetto che avrebbe cambiato le telecomunicazioni mondiali. Il 6 marzo Morgan firmò un contratto da 150.000 dollari, cedendo a Tesla i fondi in cambio del 51% dei brevetti derivanti dal progetto. Tesla acquistò 200 acri di terreno a Shoreham, Long Island, in una comunità chiamata Wardenclyffe, e cominciò a costruire. La torre raggiunse i 57 metri fuori terra e scese per altri 36 sottoterra, con una cupola metallica da 55 tonnellate in cima progettata per ionizzare l’atmosfera e trasmettere segnali in tutto il mondo. L’architetto era Stanford White, lo stesso della Madison Square Garden. Vediamo come si è arrivati alla torre di Tesla.

Un sistema incredibile

Quello che Tesla non aveva detto a Morgan era che la sua ambizione reale andava molto oltre un sistema di telecomunicazioni. Tesla voleva infatti trasmettere energia elettrica usando la Terra stessa come conduttore, rendendola disponibile ovunque e gratuitamente, senza fili e senza contatori. Quando lo rivelò chiedendo ulteriori fondi, Morgan rispose con una lettera che nella storia della scienza applicata è ricordata per la sua brevità: “al momento non sono disposto a fare ulteriori anticipi”.

La Wardenclyffe Tower di Tesla (1901 ~ 1917). Crediti: Theclio.com

La sera del luglio 1903 e il silenzio dopo

Nell’ultima settimana del luglio 1903 i residenti di Shoreham videro uscire dalla torre scariche di luce blu visibili fino al Connecticut, a 100 miglia di distanza. Fu l’unico test reale mai condotto sull’impianto. Tesla non rilasciò nessuna dichiarazione e la torre non fu più accesa a piena potenza. Negli anni successivi Tesla ipotecò due volte la proprietà per coprire i debiti, fino a perderla definitivamente a favore del proprietario dell’Hotel Waldorf-Astoria che aveva finanziato parte dei lavori.

Il 4 luglio 1917 la torre fu demolita con la dinamite su ordine del governo americano, che temeva i tedeschi la usassero come punto di riferimento per i sottomarini. I materiali furono poi venduti come rottami. Il principio fisico su cui si basava la trasmissione di energia attraverso la risonanza è lo stesso che oggi governa la ricarica wireless degli smartphone. Tesla lo aveva capito prima di chiunque altro. Il problema era che funziona su distanze di pochi centimetri, e lui voleva coprire il pianeta.

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