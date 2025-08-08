Per la prima volta, la Turchia ha raggiunto i 50 gradi Celsius.

Gli esperti del servizio Copernicus dell’Ue hanno diramato un comunicato secondo il quale il mese di luglio di quest’anno è stato il terzo più caldo al mondo da quando sono iniziate le rilevazioni. La temperatura media dell’aria in superficie ha raggiunto i 16,68 gradi Celsius, ovvero 0,45 °C in più rispetto alla media di questo mese nel periodo 1991-2020. A luglio di quest’anno, le temperature hanno superato i 50 °C nel Golfo, in Iraq e, per la prima volta, in Turchia, mentre devastanti piogge torrenziali hanno ucciso centinaia di persone in Cina e Pakistan.

Termina la serie di record climatici

I grafici mostrano le anomalie che riguardano precipitazioni in relazione all’umidità, rispetto alle medie di luglio per il periodo 1991-2020. Crediti: ERA5 ed ERA5-Land. Crediti: C3S/ECMWF.

La serie di temperature record si è interrotta a luglio. “Due anni dopo il luglio più caldo mai registrato, la recente serie di record di temperatura globale è terminata”, ha spiegato Carlo Buontempo, direttore del Servizio Copernicus sui cambiamenti climatici. “Ma questo non significa che il cambiamento climatico si sia fermato”, ha detto. “Continuiamo ad assistere agli effetti di un mondo che si riscalda”. Sebbene non sia stata così alta come quella registrata a luglio 2023, la temperatura è stata comunque di 1,25 °C superiore a quella del periodo preindustriale 1850-1900.

La situazione sulle precipitazioni e l’umidità

A luglio 2025 le precipitazioni sono state superiori alla media su gran parte dell’Europa centrale, la Francia settentrionale, il Regno Unito orientale e settentrionale, l’Irlanda meridionale, la Scandinavia meridionale, regioni dell’Europa nord-orientale fino all’Italia centrale e alle coste adriatiche settentrionali. In Croazia e Romania orientale, tra le altre regioni dei Balcani, forti piogge hanno causato inondazioni e danni. Ulteriori regioni in cui le precipitazioni sono state superiori alla norma sono state l’Islanda settentrionale, la Spagna orientale e una vasta regione della Russia nord-occidentale. Anche l’umidità superficiale del suolo è stata superiore alla media in molte delle regioni con precipitazioni superiori alla media.

