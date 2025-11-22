È iniziata la notte polare a Utqiaġvik, città dell’Alaska: la prossima volta che vedrà sorgere il Sole sarà il 22 gennaio 2026

Advertisement

Il Sole è tramontato per l’ultima volta quest’anno nella città più settentrionale d’America, Utqiaġvik, in Alaska. Utqiaġvik ospita circa 4.500 persone e la maggior parte dei residenti sono nativi Iñupiat dell’Alaska. Il 18 novembre 2025 è iniziata la notte polare per la città precedentemente nota come Barrow. La prossima volta che il Sole sorgerà sarà il 22 gennaio 2026. Utqiaġvik è a circa quattro ore di volo, o 750 chilometri a nord-ovest, da Fairbanks, situata appena a nord del circolo polare artico. La città ospita anche l’Osservatorio ambientale di Barrow, dove i ricercatori vengono a studiare l’Artico. La popolazione di Utqiaġvik non sarà nella completa oscurità per oltre 60 giorni giorni: il crepuscolo civile si verifica per diverse ore durante il periodo della notte polare e fornirà luce sufficiente per vedere durante “quelle che generalmente sarebbero le ore diurne”.

Schema rivoluzione Terra intorno al Sole. Credit: Tauʻolunga

È nato il canale WhatsApp di Passione Astronomia! Iscriviti per ricevere tutti i nostri aggiornamenti

Perché accade questo?

A causa dell’inclinazione dell’asse su cui ruota la Terra, a latitudini superiori o almeno pari a quelle dei circoli polari (nord o sud), il Sole può restare sotto l’orizzonte anche durante tutto il giorno a seconda della maggiore vicinanza al polo geografico (il periodo varia a seconda della posizione). Questo fa si che ci siano le cosiddette ‘notti polari’.

Per saperne di più:

Leggi l’articolo “America’s northernmost town enters polar night and sun won’t shine again until January” su Fox Weather

Immagine di copertina credit University of Alaska Fairbanks

Ciao,

ci auguriamo che l’articolo ti sia piaciuto e abbia soddisfatto le tue aspettative. A Passione Astronomia lavoriamo come abbiamo sempre fatto: cercando di spiegare le cose come stanno e raccontare le storie più interessanti, cercando di coinvolgere e informare le persone perché queste siano più consapevoli. Cercando di fare informazione e di lavorare contro la propaganda vuota o ingannevole di chi non crede nell’autorevolezza della scienza. Questo lavoro non finisce qui. Anzi, servirà ancora di più, negli anni a venire e servirà farlo con l’aiuto di tutte e di tutti. Puoi abbonarti a Passione Astronomia e contribuire da protagonista a questo progetto. Abbonati!



