È iniziata la notte polare a Utqiaġvik, città dell’Alaska: la prossima volta che vedrà sorgere il Sole sarà il 22 gennaio 2026

Il Sole è tramontato per l’ultima volta quest’anno nella città più settentrionale d’America, Utqiaġvik, in Alaska. Utqiaġvik ospita circa 4.500 persone e la maggior parte dei residenti sono nativi Iñupiat dell’Alaska. Il 18 novembre 2025 è iniziata la notte polare per la città precedentemente nota come Barrow. La prossima volta che il Sole sorgerà sarà il 22 gennaio 2026. Utqiaġvik è a circa quattro ore di volo, o 750 chilometri a nord-ovest, da Fairbanks, situata appena a nord del circolo polare artico. La città ospita anche l’Osservatorio ambientale di Barrow, dove i ricercatori vengono a studiare l’Artico. La popolazione di Utqiaġvik non sarà nella completa oscurità per oltre 60 giorni giorni: il crepuscolo civile si verifica per diverse ore durante il periodo della notte polare e fornirà luce sufficiente per vedere durante “quelle che generalmente sarebbero le ore diurne”.

Schema rivoluzione Terra intorno al Sole
Schema rivoluzione Terra intorno al Sole. Credit: Tauʻolunga

Perché accade questo?

A causa dell’inclinazione dell’asse su cui ruota la Terra, a latitudini superiori o almeno pari a quelle dei circoli polari (nord o sud), il Sole può restare sotto l’orizzonte anche durante tutto il giorno a seconda della maggiore vicinanza al polo geografico (il periodo varia a seconda della posizione). Questo fa si che ci siano le cosiddette ‘notti polari’.

Immagine di copertina credit University of Alaska Fairbanks

