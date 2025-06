Un misterioso oggetto nello spazio invia impulsi radio e raggi X ogni 44 minuti. Gli scienziati non sanno ancora cosa sia

Un oggetto cosmico mai osservato prima sta attirando l’attenzione degli scienziati di tutto il mondo. Si chiama ASKAP J1832-0911 e, incredibilmente, emette impulsi radio e raggi X ogni 44 minuti. Una scoperta che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nell’astrofisica.

La scoperta

Il misterioso oggetto è stato scoperto dal radiotelescopio australiano ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder). Il segnale, rilevato in banda radio, ha subito attirato l’interesse degli astronomi per la sua periodicità: un lampo radio di circa due minuti, ogni 44 minuti con una precisione quasi assoluta. Ma la vera sorpresa è arrivata quando il telescopio spaziale Chandra della NASA ha osservato emissioni di raggi X sincronizzate con gli impulsi radio. Questo comportamento coordinato in diverse bande dello spettro elettromagnetico è qualcosa di estremamente raro — e del tutto inatteso.

Il radiotelescopio Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ha rilevato uno strano segnale proveniente da vicino al centro della Via Lattea. Credit: Alex Cherney



Un enigma cosmico

Le ipotesi su cosa possa essere ASKAP J1832-0911 si stanno moltiplicando, ma nessuna finora è completamente convincente. Alcuni scenari plausibili includono:

Una magnetar a rotazione ultra-lenta : una rara e potente stella di neutroni con campo magnetico estremo, ma troppo lenta rispetto alle magnetar conosciute.

: una rara e potente stella di neutroni con campo magnetico estremo, ma troppo lenta rispetto alle magnetar conosciute. Una nana bianca altamente magnetizzata: un residuo stellare che emette impulsi per via di interazioni magnetiche, ma i dati non sono del tutto compatibili.

Il fatto che il ciclo di 44 minuti sia così preciso, ma anomalo rispetto ai tempi di rotazione tipici di pulsar e magnetar, lascia aperte numerose domande.

Rappresentazione artistica dello strano nuovo segnale radio, che ne illustra la polarizzazione circolare



Perché è importante questo oggetto

La scoperta apre nuove prospettive nello studio degli oggetti transitori a lungo periodo, una categoria di sorgenti cosmiche finora poco esplorata. Capire la natura di ASKAP J1832-0911 potrebbe aiutarci a:

Comprendere meglio l’evoluzione delle stelle compatte (pulsar, magnetar, nane bianche).

Scoprire nuovi meccanismi di emissione radio e X.

Ampliare il catalogo delle sorgenti “variabili” della nostra galassia.

Cosa succederà ora?

Gli astronomi continueranno a monitorare il comportamento di ASKAP J1832-0911 con telescopi in tutto il mondo, nella speranza di raccogliere ulteriori dati e — forse — decifrare l’origine di questi impulsi misteriosi. Per ora, rimane un affascinante enigma celeste.

Fonte: Futurism – Scientists Spot Mysterious Object in Our Galaxy Pulsing Every 44 Minutes