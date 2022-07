Il programma di membership di Passione Astronomia. Ecco tutti i dettagli e come sostenerci

Finalmente ne possiamo parlare, dopo mesi di lavoro dietro le quinte, oggi annunciamo l’inizio di un nuovo percorso per tutti noi. Abbiamo avviato un programma di membership, per permettere a tutti voi di sostenere il nostro lavoro giornaliero di post, articoli, dirette e tanto altro. Ecco come sostenere Passione Astronomia!

COSA CAMBIERA’?

Praticamente nulla, anzi, a tutti i contenuti che facciamo se ne andranno ad aggiungere tanti altri, che saranno sviluppati anche grazie al vostro supporto!

Da sempre ci siamo posti l’obiettivo di arrivare a tutti, e rendere le scienze comprensibili per ognuno di voi. Che si tratti di un ammasso stellare, di una missione spaziale o di qualche strano teorema, la scienza è e deve essere per tutti. Ecco perché abbiamo pensato di aprire un programma di Membership.

Fare divulgazione non è sempre semplice, e nel corso degli anni ci siamo accorti di quanto il vostro supporto sia fondamentale per noi e non solo. Una benzina che ci permette di avere accesso a sempre più risorse e di puntare ad obiettivi sempre più grandi.

Tramite il vostro aiuto avremmo l’opportunità di poterci concentrare ancora di più sul nostro lavoro di divulgazione, aumentandone i contenuti e soprattutto aumentare ancora di più la qualità di quello che vi proponiamo. Non solo articoli dettagliati, non solo post di divulgazione, ma anche video dettagliati e nuove tipologie di contenuti per chi, vuole conoscere le stelle e la scienza.

Siamo come una stella in evoluzione e il tuo aiuto risulterà fondamentale per crescere e far arrivare questo messaggio a quante più persone possibile!

COME POTETE SUPPORTARCI?

Grazie alla piattaforma Steady che ci ospiterà avrete a disposizione la scelta di 3 piani di Membership diversi, tutti mirati per darvi qualcosa in più, non solo contenuti, ma anche il nostro lavoro dietro le quinte!

Il modo più facile per supportare il nostro lavoro . Grazie per il tuo supporto, ci aiuta a continuare ad espandere quello che facciamo quotidianamente sia sul web, che fuori!

COSA RICEVI:

-Ringraziamenti per il tuo supporto

-Un’occhiata dietro le quinte su come si lavora in Passione Astronomia

-Foto di backstage

-Video di lavoro sul campo

Clicca qui per abbonarti e grazie!

Se la tua sete di sapere è illimitata, Nebula è sicuramente il piano adatto a te! Contenuti esclusivi ogni mese, tra cui, Video, dietro le quinte, foto inedite e tanto altro! E inoltre avrai la possibilità di entrare nel gruppo Telegram eslusivo per rimanere in contatto con tutto il team di Passione Astronomia!

COSA RICEVI:

-Tutti i benefici del Piano Stella

-Gruppo Telegram Privato con tutto il team di Passione Astronomia

-Video in anteprima

-Pillole di Scienza

-Call private con il team di Passione Astronomia

Clicca qui per abbonarti e grazie!

COSA RICEVI:

WOW! Questo è il piano definitivo per supportarci! Grazie a questo piano potremmo davvero raggiungere ogni nostro obiettivo!

-Tutti i benefici del Piano Nebula e Stella

-Creazione di nuovi eventi dal vivo e non solo

-Accesso in anteprima (almeno una settimana prima se possibile) alle prenotazioni per gli eventi organizzati da Passione Astronomia

-Libro in omaggio in versione pdf (al momento dell’iscrizione) di Daniele Gasparri

N.B:Avrete accesso alle prenotazioni almeno una settimana prima dell’annuncio pubblico dell’evento.

Clicca qui per abbonarti e grazie!