Sono stati 1667 i terremoti avvenuti dal 1 al 31 marzo 2025 in Italia, un numero ancora in aumento rispetto allo scorso mese di febbraio

Terremoti in aumento in Italia: sono stati 1667 gli eventi registrati dal 1 al 31 marzo 2025. Di questi 231 sono stati di magnitudo pari o superiore a 2.0 e 29 eventi magnitudo pari o superiore a 3.0 (in linea con Febbraio). Il numero è in aumento rispetto al mese di febbraio 2025 ma c’è una considerazione da fare in quanto la media rimane costante a circa 53 terremoti al giorno (questo però tenendo conto che Febbraio ha meno giorni).

La questione Campi Flegrei

Senza dubbio ha avuto grande rilievo la zona dei Campi Flegrei (in linea comunque con il mese di Febbraio). Sono stati registrati diversi sciami sismici registrati con l’evento più forte verificatosi il 13 marzo nell’area di Bagnoli, di magnitudo Md 4.6 (±0.3), risentito in una vasta area, da Bacoli verso ovest fino ai quartieri orientali di Napoli in prossimità dell’area vesuviana, e in vari Comuni presenti nei quadranti NE-N-NW dell’area napoletana. Qui un approfondimento sulla zona campana.

Campi Flegrei dallo spazio. Credit: ESA

Terremoti sul Gargano

I Campi Flegrei non sono stata l’unica are altamente sismica a Marzo ed infatti sono stati altri terremoti di magnitudo superiore a 4 in diverse aree del territorio nazionale. L’evento di magnitudo maggiore, Mw, 4.8, è avvenuto il 14 marzo al largo della costa garganica, nei pressi di Lesina (provincia di Foggia), con risentimenti diffusi non solo nelle aree costiere e interne della Puglia, ma anche nelle vicine regioni Molise, Campania e Basilicata. Nei giorni successivi altri due terremoti di magnitudo superiore a 4 sono stati localizzati nei pressi delle Isole Egadi, ML 4.0 il 15 marzo, e in provincia di Potenza, Mw 4.2, il 18 marzo. Anche quest’ultimo evento sismico è stato ampiamente risentito sia nel Potentino, in altre aree della Basilicata ed anche nelle regioni limitrofe di Puglia e Campania.

Dove trovare le mappe

Sempre in quei giorni ricordiamo anche la sequenza sismica in provincia di Catanzaro, tra i comuni di Marcellinara, Miglierina e Tiriolo, già attiva da febbraio, che ha fatto registrare in marzo oltre 300 terremoti di magnitudo non particolarmente elevate, fino a ML 3.4. A questo link si trova l’estrazione dal portale terremoti.ingv.it di tutti gli eventi sismici avvenuti in Italia e in aree limitrofe nel mese di marzo 2025. Le mappe, insieme ad altri prodotti del monitoraggio, sono disponibili sul sito dell’Osservatorio Nazionale Terremoti e sul Portale Web dell’INGV.

Per sapere di più: