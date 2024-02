L’esplorazione spaziale privata ti consente di inviare le tue ceneri sulla Luna. Ma cosa significa questo, dal punto di vista etico? Proviamo a capirlo

Quando la NASA ha provato a tornare sulla Luna per la prima volta dopo 50 anni, l’8 gennaio, la missione si suscitò le ire dei nativi americani Navajo, che tentarono di fermare il lancio a causa di ciò che veniva trasportato nello spazio. Il lander Peregrine (che ha completato il suo rientro controllato sulla Terra alla fine della scorsa settimana) trasportava ceneri umane, comprese quelle del famoso scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke. E poiché l’esplorazione spaziale diventa sempre più privatizzata e commerciale, ora puoi perfino inviare oggetti personali sulla Luna. Ma cosa significa questo, sia eticamente che giuridicamente?

Il business della Luna

Peregrine One

La società statunitense Astrobotic possiede la Peregrine, che ha le dimensioni di una piccola automobile. A bordo ci sono i “contenitori di vanità”. L’idea è nata da una partnership tra l’azienda e la società di spedizioni globale DHL. L’accordo prevede che chiunque possa inviare un pacco di due centimetri e mezzo per cinque sulla superficie lunare, per meno di 500 dollari. Oltre alle dimensioni, però, c’erano alcune limitazioni su ciò che ogni pacchetto poteva contenere.

Quanto costa una sepoltura sulla Luna

Astrobotic, fondata nel 2007 e con sede a Pittsburgh, in Pennsylvania, è una delle tante società statunitensi che forniscono servizi commerciali per consentire alla NASA di portare scienza e tecnologia sulla Luna. L’invio di ceneri nello spazio non è però una novità a bordo dei voli suborbitali e orbitali terrestri. Due società americane fanno affari con questo servizio per poche migliaia di dollari: Celestis ed Elysium Space. Una sepoltura sulla Luna (sì, puoi acquistarne una) costa di più: circa 13.000 dollari.

I problemi etici e legali

Un’altra questione riguarda le regole delle singole nazioni su dove e come le ceneri umane possono essere localizzate, maneggiate e trasportate e come queste potrebbero estendersi nello spazio. In Germania, ad esempio, le ceneri devono essere sepolte in un cimitero per legge. Con la privatizzazione dello spazio, il labirinto etico e legale si ingarbuglia. Il Trattato sullo spazio extra-atmosferico (OST) dichiara lo spazio la “provincia di tutta l’umanità”, vietandone l’appropriazione nazionale. Tuttavia, non affronta ciò che possono fare le aziende private e i singoli individui. Un qualcosa di cui bisognerà cominciare a discutere per le future missioni private lunari.

