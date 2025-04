I terremoti sono tra i disastri naturali più mortali al mondo, e molti di essi causano migliaia di vittime. Gli esperti avvertono che il “Big One” potrebbe arrivare presto.

I terremoti sono fenomeni naturali mortali che hanno causato centinaia di migliaia di morti in diverse parti del mondo. La California, che si trova sulla “Cintura di Fuoco”, una fascia sismica che comprende le terre emerse che si affacciano sull’Oceano Pacifico, ospita anche la faglia di Sant’Andrea. Questa faglia rappresenta il punto di incontro di due placche tettoniche, che genera alti livelli di attività sismica. Secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti, gli scienziati non hanno modo di prevedere quando e dove si verificheranno i terremoti. Il massimo che possiamo fare è calcolare la probabilità che un terremoto si verifichi in una determinata area entro un lasso di tempo di alcuni anni.

Cos’è un “Big One” e quando potrebbe verificarsi?

6.0 earthquake, 3 km NE of San Diego Country Estates, California. Apr 14 17:08:27 UTC (0m ago, depth 9km). https://t.co/hzMezgIwNF



Felt it? report it here: https://t.co/1MvsIMKDCi — Earthquakes (@NewEarthquake) April 14, 2025

I terremoti di forte intensità possono causare danni devastanti, soprattutto se colpiscono aree densamente popolate. Un terremoto viene definito “The Big One” quando ha una magnitudo di almeno 7,8. Secondo questa definizione, il terremoto che ha colpito l’Alaska nel 2021 rientra in questa categoria. Ha avuto una magnitudo di 8,2, ma fortunatamente non ha causato vittime né danni gravi. Gli effetti limitati dell’evento sono stati attribuiti al fatto che si è verificato al largo di un’area scarsamente popolata.

Il terremoto di San Francisco del 1906

La questione è diversa quando si parla di aree urbanizzate che ospitano una densa popolazione. Una previsione scientifica pubblicata 10 anni fa indicava una probabilità quasi del 50% che almeno un terremoto di magnitudo pari o superiore a 7,5 colpisse la California entro i successivi 30 anni. Il Servizio Geologico degli Stati Uniti afferma che la minaccia di un terremoto di forte intensità nella Bay Area è reale e che un possibile evento catastrofico “è probabile che si verifichi prima del 2032”.

Poiché gli scienziati prevedono che in quella zona degli Usa si verifichino terremoti di notevole intensità ogni 150-200 anni, pare che il Big One possa verificarsi in qualsiasi momento senza preavviso. Il terremoto di San Francisco del 1906, ad esempio, distrusse l’80% della città e morirono più di 3.000 persone.

