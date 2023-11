Negli ultimi giorni numerosi articoli hanno fatto il giro del web: sembrerebbe che gli anelli di Saturno stiano rapidamente scomparendo. Sarà vero? Vediamo cosa dice la scienza!

Per gli accaniti osservatori in possesso di un telescopio, ci sono pochi luoghi più spettacolari del magnifico pianeta dagli anelli: Saturno. Attualmente è chiaramente visibile nel cielo serale, al suo massimo subito dopo il tramonto. È il momento ideale per usare un telescopio o un binocolo per avere una buona visione del sesto pianeta del Sistema Solare e dei suoi famosi anelli.

Saturno perderà i suoi anelli entro il 2025?

La risposta breve è no! Anche se è vero che gli anelli diventeranno quasi invisibili dalla Terra nel 2025, questa non è né una sorpresa né un motivo per farsi prendere dal panico. Per capire il motivo per cui la nostra visione di Saturno cambia, iniziamo prendendo in esempio la Terra nel suo viaggio intorno al Sole. Questo viaggio ci porta attraverso le stagioni: dall’inverno alla primavera, dall’estate all’autunno, e poi di nuovo indietro. Quali sono le cause delle stagioni? L’inclinazione dell’asse terrestre. Il nostro equatore è inclinato di circa 23,5 gradi rispetto al piano della nostra orbita. Dunque mentre ci muoviamo intorno al Sole, incliniamo alternativamente un emisfero e poi l’altro verso la nostra stella.

Saturno ripreso all’equinozio. Credit: NASA/JPL/Space Science Institute

Saturno, un gigantesco mondo inclinato

Proprio come la Terra anche Saturno sperimenta le stagioni, il suo equatore ha un’inclinazione di 26,7 gradi e gli anelli vi orbitano direttamente sopra, quindi anch’essi sono inclinati rispetto al piano dell’orbita. Questo enorme sistema di anelli, composto da pezzi di ghiaccio, polvere e rocce, si estende su una distanza enorme, a poco più di 280.000 km dal pianeta. Sono così sottili che, visti da lontano, sembrano svanire quando dal nostro punto di osservazione si trovano perfettamente di taglio. Infatti Saturno, muovendosi intorno al Sole, per metà dell’orbita volge il suo emisfero settentrionale inclinato verso di noi così come la porzione settentrionale degli anelli. Lo stesso accade alla porzione sud dell’emisfero, periodicamente. Questo concetto è facilmente comprensibile dando un’occhiata alla GIF che proponiamo di seguito. La simulazione mostra il periodo orbitale di 29,5 anni di Saturno, visto dalla Terra. Il sistema di anelli si trova direttamente sopra l’equatore di Saturno, quindi entrambi i lati del suo disco sono visibili dalla Terra nel corso di un anno saturniano.

Quello che succederà quindi nel 2025 non è nulla di preoccupante: ciò accade regolarmente e l’ultima volta è stato nel 2009 ma già dopo pochi mesi gli anelli erano di nuovo visibili. Se vuoi osservare gli anelli di Saturno armati di telescopio perché questa è la tua migliore occasione, almeno fino al 2027 o al 2028!

Fonte