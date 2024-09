La super Terra si chiama Ross 508b ed ha una massa quattro volte quella della Terra. Un anno, però, dura solo 11 giorni terrestri

“Siamo soli nell’universo?” È una domanda che ci poniamo da sempre, e sebbene l’umanità non sia ancora arrivata a dare risposte significative, gli scienziati sono alla continua ricerca di indizi che potrebbero indicare l’esistenza di una qualche vita extraterrestre. Quale modo migliore se non quello di trovare altri pianeti simili alla Terra? Il programma Subaru, avviato nel 2007 con l’omonimo telescopio giapponese Subaru, ha permesso agli scienziati di scoprire una super-Terra potenzialmente abitabile a soli 37 anni luce da noi.

Cosa sappiamo di Ross 508b

Chiamata Ross 508b, è una super-Terra con una massa circa quattro volte quella del nostro pianeta. La cosa interessante è che un anno su Ross 508b dura solo 11 giorni terrestri. Questo significa che la sua orbita non è molto grande, anche perché si trova vicino ad una nana rossa, molto più piccola rispetto al nostro Sole. Più piccola significa pure che il suo campo gravitazionale non è potente come quello della nostra stella. Pertanto Ross 508b ruota attorno a questa nana rossa a una distanza di appena 5 milioni di chilometri (Mercurio, ad esempio, è a 60 milioni di chilometri dal Sole).

Credit: Pixabay / urikyo33

La domanda sorge quindi spontanea: come può essere considerato abitabile un pianeta così vicino alla sua stella madre? La risposta sta nell’orbita ellittica del pianeta, che non gli permette di essere sempre vicino alla stella. In altre parole, questo corpo celeste entra ed esce di continuo dalla cosiddetta zona abitabile. Tra l’altro gli scienziati ritengono che un pianeta come Ross 508b possa essere in grado di trattenere l’acqua sulla sua superficie. Serviranno però ulteriori studi e osservazioni per capire se l’acqua (e quindi la vita) prosperino su questo nuovo mondo.

