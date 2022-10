Durante l’osservazione del sistema stellare HD 23472, un team di ricercatori ha scoperto tre super-Terra e due super-Mercurio. Sono fra gli esopianeti più rari nell’universo, ecco perché

Ben cinque esopianeti, due dei quali simili a Mercurio e tre alla Terra, che ruotano attorno alla stessa stella. È la scoperta affascinante di un team di ricercatori portoghesi guidato dalla dottoressa Susana Barros dell’Università di Porto. Si tratta di una scoperta davvero rara, dato che esistono solo otto “super-Mercurio” conosciuti, nell’universo. Ma cerchiamo di capire come sono fatti questi particolari esopianeti.

Rappresentazione artistica di un sistema di cinque esopianeti. Credit: NASA/JPL-Caltech

Cosa sappiamo dei cinque esopianeti scoperti intorno alla stessa stella

L’obiettivo, spiega la dottoressa Barros, era studiare la composizione dell’atmosfera dei pianeti nel sistema HD 23472. Con nostra grande sorpresa, abbiamo scoperto che c’erano tre super-Terre con un’atmosfera simile alla nostra e due super-Mercurio, che erano anche i due pianeti più vicini alla stella. Dei cinque corpi celesti scoperti, poi, tre hanno masse più piccole rispetto a quella del nostro pianeta.

È la prima volta che viene scoperto un sistema stellare con due pianeti simili a Mercurio. Mercurio, infatti, ha un nucleo più grande e un mantello più piccolo, rispetto agli altri pianeti rocciosi del sistema solare. Tra le ipotesi sul perché le sue caratteristiche siano proprio queste, c’è l’impatto di un gigantesco asteroide o corpo celeste che avrebbe rimosso parte del mantello, in passato.

I ricercatori non sanno ancora come potrebbero essersi formati i due super-Mercurio che orbitano intorno ad HD 23472, fatto sta che queste scoperte aiuteranno la scienza a capire meglio come si evolvono alcuni pianeti al di fuori del nostro sistema solare.

