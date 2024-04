Ecco una bellissima animazione tutti i pianeti del sistema solare in orbita fra la Terra e la Luna. Pazzesco, no?

Immaginate di poter spostare i vari pianeti del nostro sistema solare e metterli in orbita fra la Terra e la Luna. Ci ha pensato il canale Youtube CAMENGAT, che in una video animazione ha mostrato come sarebbe vedere dalla Terra i vari pianeti che passano davanti alla Luna. Ecco l’incredibile filmato:

Come vedremmo i pianeti del sistema solare

Il creatore di questo video ha posizionato i pianeti in un’orbita intermedia fra la Terra e la Luna, a 192.200 km. Il filmato inizia con Mercurio, poi Venere, Marte, Giove, etc. Tutti in orbita fra la Terra e la Luna. Se li vedessimo passare in cielo in una sera qualunque, mentre passeggiamo tra le luci della città, lo spettacolo sarebbe assicurato. Quel dato che vedete comparire per ogni pianeta in alto a sinistra, nel filmato, si riferisce alle dimensioni di ogni pianeta ed in particolare al raggio espresso in km. Questo per farvi capire quanto sono grandi i giganti gassosi che si trovano nella parte più esterna del nostro sistema solare e quanto invece sono più piccoli i pianeti rocciosi che si trovano più vicini al Sole. Continua a seguirci su Passione Astronomia per non perderti tutte le news e gli aggiornamenti interessanti legati al mondo dello spazio e della scienza. Cercaci su Instagram per altri video interessanti!

Fonte

