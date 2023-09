Una foto stupenda realizzata da Kevin Saragozza per celebrare la Superluna blu: il nostro Satellite sorge sopra il Castello Maniace (Siracusa)

Questa immagine che oggi è stata selezionata dalla NASA come “Astronomy pictures of the Day” (APOD), è stata pianificata e realizzata in Via Elorina a Siracusa il 31 Agosto 2023, dove fa vista tutta la bellezza di Ortigia (Siracusa antica) nel momento di un’insolita ed emozionante alba lunare. Generalmente il nostro satellite naturale all’orizzonte si presenta di colore rossastro ma quel giorno appare quasi biancastra, i colori azzurri del cielo e questa particolare colorazione della luna, hanno generato uno scatto molto particolare e suggestivo, proprio sopra il Castello Maniace, uno dei monumenti più importanti del periodo svevo a Siracusa e uno dei più noti tra i castelli federiciani. Lo scatto della Superluna è opera del nostro amico fotografo siciliano Kevin Saragozza, ecco le sue parole:

“Un’emozione non da poco che la NASA abbia selezionato questa immagine, La luna incastrata sopra il faro militare di prorpietà dall’areounatica, l’8 dicembre 2020 periodo in cui la Grande Congiunzione tra Giove e Saturno venne scelta dalla Nasa in una mia immagine realizzata presso il Faro di Capo Murro Di Porco al Plemmirio. Quello che ha reso particolare questa luna piena è che si presenta Doppia, due ‘Superlune’ ad agosto durante il plenilunio. Tra due momenti di Luna piena passano in media 29 giorni, 12 ore e 44 minuti, un intervallo di tempo che si chiama mese lunare. Questa è una media, perché vi sono delle irregolarità nel moto lunare.

Ad agosto succede una particolarità, ci sono state ben due lune piene. A quella del 1° agosto seguirà infatti la Luna piena del 31 agosto. In un unico mese si avranno due pleniluni, un evento che non si ripete tutti gli anni. La Luna piena del 1° agosto, così come quella del 31 agosto, sarà una “Superluna”, La parola “Superluna” si è diffusa negli ultimi anni a livello mediatico per indicare un ‘plenilunio al perigeo’, cioè una Luna piena che si verifica nel momento di massima vicinanza tra Luna e Terra“.

Dati di scatto: T.D. Sony a7iii f6.3 1/25 sec ISO 400 scatto singolo

Che cos’è una Superluna

Una Superluna si verifica quando l’orbita della Luna è più vicina (perigeo) alla Terra e c’è Luna piena. Ma cos’ha di speciale una Superluna? Beh, per chi la guarda, c’è molto da vedere e imparare. La Luna, ad esempio, orbita attorno alla Terra seguendo un’ellisse, ovvero una linea ovale che la avvicina e la allontana dal nostro pianeta. Il punto più lontano di questa ellisse è l’apogeo e dista in media 405mila chilometri dalla Terra. Quando raggiunge il punto di massima vicinanza alla Terra, invece, si parla di perigeo, ad una distanza media di circa 363mila chilometri dalla Terra. Quando la Luna piena appare nel perigeo, è leggermente più luminosa e più grande di una normale luna piena: è qui che otteniamo una Superluna.

